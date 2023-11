«Siamo oristanesi ma solo a metà»  

Per alcune pratiche, quelle elettorali ad esempio, bisogna rivolgersi alla prefettura di Nuoro, per altre a quella di Oristano. Sul fronte scuola la situazione non cambia: per discutere sullo stato degli edifici gli amministratori comunali devono andare nella Provincia oristanese, per altre, come l’offerta formativa, si rivolgono all’Ente del Sud Sardegna. Per la sanità? Stessa musica. Una situazione paradossale che vivono da più di 20 anni i cittadini e amministratori di Laconi. Ecco perché il sindaco Salvatore Argiolas alza la voce e chiede alla Regione di mettere in piedi un riordino per evitare di andare da una parte all’altra. «Non se ne può più - tuona - viviamo spesso situazioni imbarazzanti». Una situazione paradossale che soffrono anche i bosani.

I disagi

«Per risolvere alcuni problemi che riguardano la scuola mi trovo a partecipare spesso sia a tavoli convocati dalla Comunità montana Sarcidano – Barbagia di Seulo, sia a quelli promossi dalla Provincia di Oristano», sottolinea Argiolas. Idem per la sanità: «Per alcune problematiche come disservizi o carenze negli ambulatori mi devo rivolgere alla Asl 5, per altre al distretto di Ales o alla Comunità montana Sarcidano. Ovviamente stessa cosa vale per i cittadini». Altro esempio: «Per problemi legati ai rifiuti apparteniamo alla Comunità montana. Insomma, tutto questo non può più continuare».

La richiesta

Una situazione paradossale che dura dal 1999, anno in cui il 90% dei cittadini aveva votato sì al referendum per il passaggio alla Provincia di Oristano. Una decisione popolare che non si è tradotta in un pieno passaggio di servizi. Da qui la richiesta di Salvatore Argiolas alla Regione che vengano finalmente trasferite tutte le competenze alla Provincia di Oristano.

La nota

Pochi giorni fa dal Municipio è stata spedita una nota all’assessore agli Enti Locali, Aldo Salaris. Questo alla luce della recente norma che recita che «nelle more di un’organica riforma in materia di Unioni di comuni e Comunità montane, le stesse sono costituite tra comuni appartenenti alla medesima provincia». Argiolas chiede spiegazioni per evitare di non poter partecipare all’eventuale programmazione nel nuovo ambito territoriale, con esiti irrimediabili per la comunità di Laconi.

Bosa

Anche nel Comune di Bosa, che nel 2005 è passato dalla provincia di Nuoro a quella di Oristano, tira un’aria simile. «Noi facciamo parte dell’Oristanese - spiega il sindaco, Piero Casula - ma solo per quanto riguarda le pratiche elettorali dobbiamo rivolgerci alla prefettura di Oristano. Per il resto ancora a Nuoro. Per la protezione civile facciamo capo sempre alla prefettura di Nuoro, dove in caso di emergenza viene convocato il Coc. In situazioni di urgenza non è il massimo».

