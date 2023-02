«Siamo noi l’anima del carnevale» 

L’artista Fabrizio Melas è uno degli artisti che realizza il carro del gruppo Fibra Ottica: «Ho iniziato a fare e modellare i carri in cartapesta insieme al mio amico e socio di lavoro Luca Pintori con il quale abbiamo sempre condiviso questa passione, insieme abbiamo realizzato tutti i carri del Fibra Ottica a partire dalla nascita nel 1994 fino al 2002. Ho ripreso questa passione nel 2017 con i vecchi amici con i quali continuo a collaborare con molto piacere. Sono un gruppo fantastico. Quello che ci spinge ad andare avanti e terminare il lavoro è veramente il fatto di passare le ore in compagnia degli amici e ogni occasione è buona per fare festa insieme».

È nato nel 2019 il gruppo Rewind che propone il tema “Grease” come evidenzia il responsabile Andrea Pusceddu: «Siamo a buon punto per la realizzazione del carro: abbiamo finito la fase in cartapesta e ci stiamo dedicando alla verniciatura delle strutture e alla cura dei dettagli. Siamo animati da una fortissima passione soprattutto nel ricordo dei fasti degli anni 90, il nostro è un gruppo prevalentemente di famiglie. Quest’anno abbiamo coinvolto i bambini nella realizzazione del carro organizzando due fine settimana dove i più piccoli hanno potuto collaborare fattivamente alla realizzazione dei pupazzi, vogliamo farli avvicinare al carnevale e al vero e sano divertimento».

Alberto Lixi è uno dei leader del gruppo The music express: «Siamo nati nel 2005 e ogni giorno sfidiamo l’acqua e il gelo anche fino alle 4 del mattino. Quest’anno costruire un carro in cartapesta costa molto di più tra colle, vernici e gasolio: spenderemo non meno di 15mila euro e speriamo che il Comune ci aiuti con le spese. Presenteremo il tema “The madness carnival” per dare risalto alla sana follia di questa festa. Con me sono al lavoro Alessandro Piras, Emanuele Atzeni, Sergio Cocco, Massimo Sanna e Marco Lixi».

Lavorano giorno e notte per dar vita ai carri allegorici in cartapesta, armati di colla e farina. Sono i volontari dei tre gruppi sangavinesi che ogni sera si ritrovano negli spazi delle ex casermette per dar vita all’opera artistica più bella che sfilerà a San Gavino il 19 e il 26 febbraio e in altre importanti piazze della Sardegna.

I numeri

Il record

Anche a Guspini fervono i preparativi in vista delle sfilate. Che il carnevale da queste parti sia importante lo si capisce dagli iscritti che quest’anno, al rientro dopo la pausa Covid, con il carro di casa creato dal gruppo Is Casermettas hanno segnato un record assoluto. Superati i 450 partecipanti dell’ultima edizione e le iscrizioni sono ancora aperte e arrivano da tutto il circondario. «Sogniamo di raggiungere i 500», è la speranza di Michael Saba, uno degli organizzatori. Come accade da tanti anni, il gruppo cerca di coinvolgere tutta la popolazione, dai più piccoli alle famiglie. Tra le fila de Is Casermettas anche i ragazzi con disabilità della Città del Sole. Il gruppo Is Casermettas nasce nel 1992 dalla voglia di un gruppo di amici di fare carnevale come lo si faceva negli altri paesi della zona. Dalla prima edizione, il gruppo Is Casermettas è sempre stato protagonista del carnevale guspinese. Negli anni poi ne sono nati altri, che in maniera ciclica ritornano: La città del Sole, Il Garden Group, La pernacchia, La Trombetta. Soddisfazione dalla Pro Loco, che ha organizzato le tre giornate, e dall’amministrazione: «Un atteso ritorno dopo due anni di pandemia per una delle manifestazioni storiche e care alla nostra Comunità che chiama a raccolta migliaia di persone tra figuranti e spettatori da tutto il Campidano, restituendo una buona dose di leggerezza e un po’ di “normalità”», dice l’assessora alla cultura Francesca Tuveri.

