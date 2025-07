«Siamo molto preoccupati per la situazione dell’ospedale» 

È stato un incontro di 30 minuti appena quello tra il sindaco di Mandas e presidente del distretto sanitario Umberto Oppus e il commissario straordinario della Asl di Cagliari, Aldo Atzori. Sul tavolo la situazione dell’ospedale San Giuseppe Calasanzio di Isili e della sanità territoriale. «Ho espresso la nostra preoccupazione», ha aggiunto il primo cittadino di Mandas, «ma ho anche chiesto di tradurre in atti la soluzione al problema del Pronto soccorso e del reparto Medicina».

Due nodi che ogni anno diventa sempre più difficile sciogliere perché con il tempo che passa la mancanza di personale per mandare avanti i servizi diventa cronica. Pensionamento e ferie stanno mettendo a rischio il funzionamento anche per questa estate. I due hanno parlato anche del progetto della geriatria che si dovrebbe avviare grazie alla collaborazione con l’Università. Non basta dunque aprire gli ambulatori, questo passo deve essere solo propedeutico all’attivazione del reparto vero e proprio. Iniziativa che potrebbe dare nuova linfa all’ospedale e ai servizi necessari per le caratteristiche dell’utenza di questa zona. «Senza una buona sanità territoriale», ha aggiunto Oppus, «non si può avere neppure una sanità ospedaliera, così come senza l’attività dei presidi di Isili e Muravera gli ospedali di Cagliari sarebbero al collasso». Non si fermano gli appelli per tutelare il diritto alla salute dei territori disagiati ma l’ultima parola spetta a chi può fare davvero qualcosa.

