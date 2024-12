Siamo mente e corpo, ecco perché la felicità è nemica del cancro 

La felicità è nemica del cancro. Al contrario ansia, stress e pensieri negativi possono innescarlo e dargli linfa. Una convinzione che l’umanità ha fatto propria da tempo – chi di noi non conosce qualcuno che si è ammalato dopo un lutto o un grande trauma emotivo – a cui gli ultimi studi sull’argomento stanno dando finalmente delle solide basi scientifiche. Con implicazioni importantissime sul fronte della prevenzione e delle terapie.

La ricerca sarda

Tra le tante pubblicazioni sulla relazione tra stati emotivi e malattia, ce n’è una sarda molto originale condotta da due professori dell’Università di Cagliari – Antonio Macciò e Clelia Madeddu, entrambi oncologi - pubblicata di recente sulla prestigiosa rivista internazionale Translational Oncology. Uno studio che parte da un’innovativa modalità di vedere il tumore non più come ospite esterno ma piuttosto come un processo che si sviluppa e si diffonde nell’organismo in cui ha origine. «Il cancro non è un estraneo ma utilizza per crescere gli stessi sistemi biologici dell’organismo in cui vive per promuovere la sua crescita e il suo piano di morte – spiegano Macciò e Madeddu -. In pratica la cellula neoplastica per originarsi e vivere non inventa nessun comportamento biologico che il nostro organismo non utilizzi già nel corso della nostra vita». Insomma, pur essendo causato da specifiche mutazioni genetiche, il cancro origina, cresce e si diffonde in un ambiente familiare. «È a casa sua», spiegano i due oncologi sardi.

L’importanza della mente

Ecco allora che comprendere le ragioni per cui nell’organismo in cui cresce, il cancro smetta di rispettare l’ordine naturale del corpo, non può prescindere dallo studio delle complesse interazioni con la mente. «Secondo i principi della fisica quantistica – continuano i due ricercatori -, la trasmissione nervosa al cervello e la modulazione della mente con i pensieri ad essa associati, che altro non sono che particelle infinitesimali che portano un messaggio così come la WiFi, possono influenzare il comportamento del Dna. Questo meccanismo è noto come evento epigenetico che è di per se reversibile ma capace di condizionare le funzioni dei geni che regolano la nostra vita. Ad esempio un’esperienza negativamente emotiva potrebbe accendere gli interruttori dell’insorgenza di un cancro attraverso questi meccanismi e viceversa».

Il ruolo della leptina

Lo sviluppo di questa visione innovativa ha permesso di recente a un vasto gruppo di oncologi sardi, tra cui Madeddu, Macciò e Mario Scartozzi, di pubblicare i risultati di una ricerca durata oltre 24 anni sulla prestigiosa rivista dell’Associazione Europea di Oncologia Medica (ESMO Open). «Lo studio – spiega Macciò - ha identificato un marcatore dello stato nutrizionale/immuno-metabolico del paziente neoplastico, la Leptina, capace di predire l’evoluzione della malattia neoplastica, i suoi sintomi e di stabilire precocemente l’efficacia dei trattamenti antineoplastici. La sola valutazione di tale parametro nella pratica clinica consente di intervenire in maniera tempestiva e mirata con specifiche terapie di supporto finalizzate a preservare e migliorare il benessere e la qualità di vita dei pazienti neoplastici».

Il benessere come cura

Da questo approccio è anche nata l’Associazione no-profit “il Giardino di Lu”, che ha finanziato l’apertura di un ambulatorio dietologico in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell’ateneo sviluppando un percorso che guidi a una alimentazione curativa, attraverso l’istituzione a Pimentel dell’orto terapeutico di Lù. «La ricerca scientifica sta sempre di più dimostrando che gli stati d’animo e le emozioni positive, l’ottimismo e la speranza si associano ad una maggiore sopravvivenza dei pazienti oncologici – concludono Macciò e Madeddu -. Pertanto, la tutela dello stato di benessere non solo fisico ma anche psichico, emotivo, sociale e spirituale e la conseguente modulazione dei pensieri sono ormai considerati elementi fondamentali nella cura del paziente oncologico. In tal senso emerge il ruolo delle istituzioni che hanno il fondamentale dovere nel tutelare e promuovere questi ambiti».

RIPRODUZIONE RISERVATA