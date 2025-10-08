«Siamo mafiosi, Cortina è nostra» 

Cortina. I Pm non hanno dubbi: avevano conquistato la gestione diretta e indiretta di alcuni locali oltre che il controllo dello spaccio, e ora puntavano a infiltrarsi negli appalti per ai Giochi olimpici invernali. E avvertivano l’interlocutore: «Questa è Cortina, comandiamo noi». I fratelli romani Leopoldo e Alvise Cobianchi, ultras laziali degli Irriducibili, sono stati arrestati dai carabinieri con una terza persona. Tra le accuse anche estorsione e rapina aggravate dal metodo mafioso.

«Forza intimidatrice»

Per il gip di Venezia - che ha disposto la custodia in carcere per Leopoldo e i domiciliari per Alvise - avevano messo in atto «una condotta sistematica di spaccio di droga a Cortina... avvalendosi di comportamenti evocativi della forza intimidatrice propria delle organizzazioni criminali di stampo mafioso». Un loro messaggio lascia poco spazio a interpretazioni: «Siamo dei mafiosi, non scherzare con noi».

Le tre fasi

Le indagini della Procura di Belluno si sono avvalse anche dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia. È stato lui a riferire dell’interesse del gruppo su Cortina, che doveva svilupparsi per fasi: prima il controllo dello spaccio con una propria rete di pusher, picchiando i clienti insolventi e gli altri spacciatori; poi il controllo di alcuni locali pubblici della movida, imponendo con la violenza l’organizzazione di eventi e l’ingaggio di buttafuori, pr e dj compiacenti, attraverso una società di comodo con sede a Roma di cui è amministratore il terzo arrestato. Infine, l’ingresso negli eventi privati programmati in concomitanza con Milano-Cortina 2026 e il tentativo di infiltrarsi negli appalti dei lavori per i Giochi.

Il no dell’assessore

La minaccia di morte a un tossicodipendente moroso chiuso nel portabagagli di un’auto, i pestaggi agli spacciatori “non autorizzati” e l’aggressione a un organizzatore di eventi sono solo alcuni degli episodi contestati. C'è anche un tentativo di estorsione nel 2023 ai danni dell'allora assessore del Comune di Cortina, Stefano Ghezze, per "costringerlo ad assegnare appalti connessi alle Olimpiadi invernali". Ma Ghezze, scrive il gip, non cedette. Gli arresti sono stati eseguiti a Cortina e a Roma dai carabinieri.

