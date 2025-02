«Siamo la favela degradata della città» 

Degrado, sporcizia, prostituzione e aggressioni. Succede in via dell’Artigianato, al confine tra Cagliari ed Elmas, ma ad appena cinque chilometri dal centro della città.

Qui ci sono circa cinquanta attività commerciali: i loro titolari e dipendenti, stanchi dalla situazione di abbandono, hanno scritto al Comune, denunciando quanto accade quotidianamente, chiedendo sostegno alle diverse associazioni di categoria di appartenenza.

«Non sappiamo più cosa fare e a chi rivolgerci per avere pulizia, controllo e una riqualificazione dell’area. Abbiamo anche paura per la nostra incolumità fisica perché, più volte, siamo stati minacciati da personaggi non raccomandabili: sta diventando un problema di ordine pubblico», scrivono i titolari delle diverse aziende.

Le discariche

Chi lavora in via dell’Artigianato, all’angolo con via dell’Agricoltura, parla esplicitamente di «favela» e «periferia degradata di una città del Terzo Mondo» nel descrivere una parte di Cagliari importante per l’economia della città. «Questa zona è dimenticata da anni da chi, enti e amministrazioni, dovrebbe garantire ordine, sicurezza e pulizia. È diventata una sorta di terra di nessuno».

E le attività illecite sono sotto gli occhi di tutti: «Le due strade sono da tempo il regno incontrastato di prostitute e protettori». Ma anche per riparare una semplice perdita d’acqua bisogna aspettare: «Da settimane, senza che nessuno intervenga, una tubatura rotta ha trasformato la strada in un fiume di acqua e fango. Tutto attorno, rifiuti di ogni genere, habitat ideale per insetti e tipo. C’è inoltre un canale di scolo, essenziale per il deflusso delle acque piovane verso la laguna di Santa Gilla, ostruito da un canneto e da una crescente quantità di spazzatura».

Le aggressioni

E chi prova a protestare per la presenza di personaggi poco raccomandabili, rischia di essere aggredito: ci sarebbero state minacce anche con le spranghe. «Paghiamo migliaia di euro in tasse e contributi, ma questa zona è trattata come fosse di serie Z. Noi imprenditori e i lavoratori segnaliamo da anni e anche i clienti si lamentano della situazione. E c’è chi deciso di rivolgersi ad altre aziende che offrono gli stessi servizi ma in zone dove non regna il degrado e l’insicurezza. Chiediamo più controlli, telecamere di sicurezza e interventi contro il degrado». (m. v.)

