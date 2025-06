«Siamo invasi dai rifiuti: servono più controlli» 

«Il sindaco venga a vedere come siamo ridotti: siamo sommersi dai rifiuti, viviamo a Cagliari ma è come se non facessimo parte della città, ci sentiamo abbandonati». Esplode in via Castelli la rabbia dei residenti per il gravissimo stato di degrado della zona. «Qui è tutto un gigantesco immondezzaio a cielo aperto», si sfoga Anna Maria Satta, 66 anni. «Serve un urgente intervento di bonifica e bisogna installare telecamere». Dello stesso avviso il figlio Davide Della Penna, 44 anni. «Servono più controlli e aprire i sacchetti a caccia di elementi per identificare gli incivili».

«C’è chi arriva con l’apixedda e scarica di tutto», denuncia un residente, «siamo stufi, qui ci sono tante persone perbene che pagano la Tari». «Molti rifiuti provengono dall’esterno», afferma Edoardo Tocco, capogruppo di Forza Italia in Comune, «le pulizie ordinarie non bastano più».

«Ogni volta che ci arrivano segnalazioni da via Castelli, la nostra reazione è di dolore e sconforto», spiega l’assessora all'Ambiente, Luisa Giua Marassi. «Sono aree dove la raccolta è resa difficoltosa dal numero elevato di conferimenti irregolari. Solo qualche mese fa abbiamo effettuato una pulizia straordinaria, operazione che ripeteremo. Ci appelliamo alle persone ad affidarsi solo a ditte regolari per conferire l’incarico di svuotare cantine e appartamenti». (p. l.)

