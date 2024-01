«Siamo in Serie A ma da decenni non abbiamo campo» 

Guai a chiamarlo sport minore. Qualcuno potrebbe offendersi. Specialmente in città, dove il numero degli appassionati di baseball è da anni in costante crescita.

I risultati, sia dal punto di vista amatoriale che agonistico, parlano chiaro e sono a dir poco sorprendenti. Resta un cruccio. E non di poco conto: in città non esiste un diamante omologato per i campionati nazionali. Invocato da decenni, non è mai stato realizzato.

La storia

Il Baseball Cagliari, club fondato nel 1968 al Cep, milita in Serie A da anni, eppure per disputare le partite casalinghe è costretto ad emigrare ad Iglesias. La squadra, insomma, gioca tutte le gare interne lontano dal pubblico amico. Incredibile ma vero. «Non ci sono solo i rossoblù di Ranieri a dare lustro alla città», commenta con orgoglio lo storico presidente del Bc Cagliari, Aldo Pisano, «anche noi militiamo nella massima serie e tre anni fa siamo arrivati a disputare la poule scudetto». Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando la mazza si faceva roteare nel campetto di via Volta, attualmente in stato di totale abbandono, al confine con il Quartiere Europeo.

Oggi teatro delle gesta della squadra del coach Walter Angioy sono i diamanti più importanti d'Italia. E, complici gli straordinari risultati ottenuti dalla prima squadra, in città la passione per lo sport a stelle e strisce è esplosa. Da vanto del rione, insomma, a orgoglio di tutta Cagliari e (perché no?) dell'intera Isola.

Senza campo

Ma ancora senza campo. «Purtroppo è così, la situazione è questa. Non poter disporre di un campo nostro è penalizzante», si rammarica Pisano. E non solo in termini di costi. «Dispiace anche dal punto di vista dell'immagine e i nostri atleti ne soffrono molto». In prima squadra giocano diversi oriundi. «Ma ci sono anche ragazzi cagliaritani da sempre privati della gioia di poter dimostrare il proprio valore di fronte ai tifosi della città in cui sono nati e cresciuti».

Pisano è fiero dei suoi e non lo nasconde. «Abbiamo fatto enormi sacrifici per arrivare sin qui e il nostro sogno è veder sorgere a Cagliari o, per lo meno, nell'area metropolitana, un impianto specifico per il baseball». L'animus non è polemico. «Non puntiamo il dito contro nessuno», ci tiene a precisare il patron, «ci siamo appellati alle varie amministrazioni comunali e regionali che si sono succedute nel tempo, ma non si è mai riusciti a trovare una soluzione. Siamo in permanente stato di richiesta da vent'anni». Mantenere il livello raggiunto è difficile. «E senza campo lo è ancor di più. Giocare ad Iglesias non è gratis. Fortunatamente da circa un anno è possibile praticare il nostro sport al Poetto, zona ex Ippodromo, in uno degli spazi utilizzati in passato per gli allenamenti del Cagliari Calcio. L’area, però, va bene solo per i settori giovanili».

Gli iscritti ufficiali sono un centinaio ma se si considera tutto il movimento (agonisti e non, baseball e anche il softball) i frequentatori sono assai più numerosi. E i tornei richiamano sempre un grande pubblico. «La concessione per l'uso di questo spazio è in scadenza», spiega Pisano, «l'auspicio è che sia rinnovata per un periodo non inferiore a 4-5 anni, in modo da consentirci di poter programmare un po' più a lungo termine. Abbiamo già avanzato una richiesta in tal senso».La passione è evidente ed il futuro è assicurato dalle nuove generazioni. In particolare dalla presenza delle categorie under 12 e 15 anni, in cui militano tanti giovanissimi il cui sogno è approdare un giorno in Serie A e farlo con il Cagliari, la loro squadra del cuore, e soprattutto a Cagliari.

