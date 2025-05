«Siamo in rodaggio, aspettiamo gli effetti dell’aria condizionata» 

L’assessore comunale alle Attività produttive Carlo Serra invoca pazienza. «Eravamo e siamo a conoscenza dei problemi del mercato provvisorio di piazza Nazzari, una struttura all’aperto che risente degli effetti delle stagioni. Anche a San Benedetto la climatizzazione era complicata». Gli inconvenienti potrebbero attenuarsi, qual è la soluzione? «Siamo ancora in un periodo di monitoraggio – aggiunge l’assessore - la fase di sperimentazione e di rodaggio è in corso. Siamo consapevoli dei disagi, però siamo convinti che qualche piccolo intervento tra i box e le corsie si possa ancora fare».

L’estate non è ancora iniziata ma la situazione è già al limite. «Aspettiamo di capire come andranno le cose quando gli split l’aria condizionata installati in ciascun box saranno accesi e funzionanti. Secondo le nostre previsioni si dovrebbe creare un po’ di sollievo soprattutto per i clienti».

I boxisti chiedono interventi. «Con i tecnici stiamo valutando le pellicole riflettenti, che d’inverno, però, potrebbero oscurare gli spazi». Nelle canalette di scolo ristagnerebbe l’acqua utilizzata per il lavaggio dell’area delle pescherie. «Chiederò all’Igiene del suolo interventi di pulizia più frequenti tra le griglie». (a. a.)

