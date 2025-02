«Siamo in piena emergenza democratica» 

L'ultimo consiglio comunale è datato 30 dicembre 2024, in quell’occasione fu discusso un unico punto all’ordine del giorno. Nel nuovo anno, le porte dell’aula di piazza Maria Vergine per il momento non sono state aperte. Ecco perché, tra le file della minoranza, si torna a parlare con preoccupazione di emergenza democratica, e a denunciare la scarsità di occasioni di confronto.

L’accusa

«Come già successo nei 5 anni precedenti, i consigli vengono convocati in maniera sporadica e con urgenza, col solo scopo di ratificare atti di Giunta», è l’affondo che porta la firma di Andrea Zucca, Valentina Picciau, Efisio Sanna, Massimiliano Cao, Franca Cicotto e Francesca Congiu. «Mai, in questi sette mesi di consiliatura, sono stati iscritti all’ordine del giorno i punti riguardanti interrogazioni e interpellanze, come previsto dal nostro statuto e regolamento», sostiene la coalizione di centrosinistra. «Ciò impedisce di svolgere la nostra funzione democratica, di verifica e controllo». Nel mirino dei consiglieri anche l’assenza di question time, non ancora convocati dall’insediamento del Locci Ter. «Due volte all’anno, nel periodo primaverile e autunnale, andrebbe data voce ai cittadini per presentare quesiti alla Giunta, ma nel mandato scorso non è stato fatto quasi mai e anche stavolta si è partiti molto male. Chiediamo», concludono, «di poter svolgere il nostro lavoro nel rispetto di regolamento, statuto e Tuel».

La replica

Per il sindaco Tomaso Locci si tratta di speculazioni. «Ogni anno vengono fuori le solite polemiche di un’opposizione che non è credibile e non sa a cosa appellarsi. In questi mesi il presidente del consiglio ha ricevuto una sola interpellanza, arrivata oltretutto alla fine di gennaio, quindi non si capisce dove sia la mancanza di democrazia». Per Locci si tornerà in aula quando ci sarà la necessità. «Il Consiglio non è un bar in cui riunirsi a spese dei cittadini, ha un costo importante sulle loro tasche e nella nostra mentalità il denaro pubblico non va sperperato. Convochiamo i consigli quando si devono discutere idee politiche, atti propedeutici alla realizzazione di opere e progetti concreti». Respinta al mittente quindi l’accusa sulla mancanza di democrazia. «È una sciocchezza, il ruolo dei consiglieri può essere esercitato anche fuori dall’aula: ci sono le commissioni, che sono state riunite e stanno andando avanti, dove si può discutere di progetti e programmi». E anche riguardo il question time Locci chiosa: «Come da regolamento sarà indetto a tempo debito, si è sempre fatto ogni anno».

