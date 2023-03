«Siamo in balìa di giovani ubriachi, vogliamo un posto fisso di Polizia» 

Alla Marina ci vorrebbe l’Esercito. Qualche abitante o commerciante del quartiere storico cagliaritano riesce a non perdere l’umorismo. Eppure c’è poco da ridere, anzi. Soprattutto durante il fine settimana il rione è nelle mani di bande di ragazzini ubriachi o sotto l’effetto di qualche droga che ne combinano di tutti i colori. Difficile fermare il branco, anche perché – denunciano i commercianti e i residenti – soprattutto a notte fonda, quando chiudono i locali, i controlli non sono sufficienti a gestire quello che sta diventando un serio problema di ordine pubblico. Ma scaricare tutto sulle Forze dell’ordine è ingiusto oltre che riduttivo. Sono necessari, in tempi davvero rapidi, delle strategie per contrastare una deriva pericolosa, che può essere senza ritorno.

Weekend di fuoco

Don Marco Lai, parroco di Sant’Eulalia e responsabile della Caritas, è abituato a stare con gli ultimi, ad aiutarli. Ma questa volta alza bandiera bianca. «È da parecchi anni che alla Marina la situazione è compromessa. Prima del Covid arrivavano centinaia di ragazzini dai paesi dell’hinterland. Stavano qui il venerdì e il sabato. Giovani fuori controllo sociale, non essendo del territorio». Per loro l’habitat ideale. «Sant’Eulalia è una zona omertosa, per passare devi andarci, dove c’è un’intensa attività di spaccio, pasticche di ogni tipo e fumo, e dove l’alcol scorre a fiumi». Don Marco le ha tentate tutte. «Abbiamo aperto i campi di basket anche il sabato sera, ma niente. Erano troppo ubriachi o drogati per recepire il messaggio». La situazione, se possibile, è peggiorata. «L’età media si è abbassata notevolmente. Nel weekend non si contano le ambulanze del 118 che intervengono per soccorrere giovani, anche dodicenni, in coma etilico. Inoltre – aggiunge il sacerdote – i bagordi continuano anche di domenica». C’è una soluzione? «Sono necessari più controlli anche per evitare che si vendano alcolici ai minorenni. È importante che quando si chiama la Polizia o i Carabinieri, l’intervento sia tempestivo. Per salvarli dalla deriva i giovani devono essere identificati e contestualmente i genitori informati perché spesso sono all’oscuro di tutto».

Il branco

Gianni Carboni gestisce il Bar Savoia, nella piazzetta omonima. «Il periodo caldo degli anni ‘80 e ‘90 per fortuna è definitivamente passato. Scippi, borseggi o rapine sono solo un ricordo». Le risse no. «Prima erano scazzottate tra gente del quartiere che si risolvevano sempre di fronte a un bicchiere. Ora no, questi ragazzetti vengono da fuori e quando si muovono in gruppo sono pericolosi. Forse vedono troppa tv o fanno riferimento al mondo virtuale dei social. Una volta che chiudono i negozi la Marina passa nelle loro mani. E violenza porta violenza». Qualcuno propone l’utilizzo dell’esercito per presidiare la zona. «Non sono d’accordo con la militarizzazione, sarebbe sufficiente applicare le leggi. Certo – aggiunge Carboni – sono necessari più controlli da parte di Polizia e Carabinieri».