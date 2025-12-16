«Siamo in 40 aziende sarde, sempre accanto ai lavoratori» 

Continuare a rappresentare i lavoratori con impegno e determinazione, affrontare le vertenze e le sfide anche legate alle nuove tecnologie. È con questi obiettivi che si è aperto il Consiglio regionale della Uilcom al Caesar’s Hotel a Cagliari. Appuntamento in vista del congresso e anche della fusione prevista a gennaio con la Uil Poste che vedrà la nascita della Uil Fpc.

Il segretario generale della Uilcom Sardegna, Tonino Ortega, dopo aver salutato la segreteria confederale presente con la segretaria generale Fulvia Murru e la segretaria organizzativa Elena Carta, ha tracciato un quadro completo delle attività svolte. Il lavoro nei settori come le telecomunicazioni in aziende come Fastweb, Vodafone, Tiscali, Tim e Fibercop, nei call center, nelle televisioni come Rai e Videolina e nei giornali: «Siamo una categoria che segue circa 40 aziende. Siamo sempre vicini ai lavoratori, dobbiamo aiutarli a cercare di risolvere i loro problemi e rispondere ai loro quesiti».

