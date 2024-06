«Siamo il popolo che lottò a Pratobello» 

Inviato

Codrongianos . «Falso green, transizione criminale». Sul palco non c’è intervento che non richiami alla bellezza della Sardegna, sullo sfondo della basilica di Saccargia, gioiello rilucente del Romanico-Pisano. E anche tra la gente, accorsa a Codrongianos da tutta l’Isola, monta la rabbia per un’aggressione senza precedenti: «Neppure Pratobello, battaglia che vincemmo pacificamente, aveva nei suoi tratti la pericolosità portata dai signori del vento con queste pale», ricorda Francesca Succu, 85 anni, orgolese. «Lasciatevelo dire da chi a Pratobello c’era: vinceremo anche ora».

Slogan

Ci sono le bandiere della pace, nel piazzale della basilica della Santissima Trinità. Spazio agli striscioni: “No a sas palas né in terra né in mare”. E poi: “Lo dicono Eolo e Poseidone, basta speculazione”. Qualche slogan colorito bussa alla porta della Regione: “Todde Todde, jai torras modde modde”.

La lotta

Il sindaco di Orgosolo, Pasquale Mereu, ha tenuto chiusi al pubblico gli uffici del Municipio «per l’esame e le controdeduzioni alle pratiche eoliche». E se la prende con la Regione: «Anziché cincischiare con la moratoria si metta in testa a questa grande rivolta di popolo, perché è questo l’unico modo per fermare un’aggressione senza precedenti alla nostra terra». Rita Corda, ex amministratrice a Selargius, conduce la battaglia contro il Tyrrhenian Link: «Saccargia oggi è la Sardegna che non si arrende all’invasione barbarica dell’azione speculativa che vuole fare della Sardegna una servitù energetica. Accanto al percorso legale istituzionale seguito dalla Giunta Todde, che è troppo lungo e non sembra essere efficace per bloccare l’assalto in atto, Saccargia è la via politica che Todde deve seguire come presidente della Regione autonoma. Deve utilizzare i poteri dello Statuto e mettersi a capo dei sardi per aprire una controversia con lo Stato». C’è poi tutta la partita dell’off shore. Parliamo di 23 parchi e oltre mille pale alte anche trecento metri. A sollevare il caso era stato, due anni fa, il comitato Porto Solki di Sant’Antioco. Francesco Guillot, presidente della Lipu, fa però notare una questione inedita: «Questi impianti disturberebbero i migratori, penso ai fenicotteri. I pannelli fotovoltaici non sono da meno, perché alterano il territorio».

Le reazioni

Claudia Zuncheddu, ex consigliera regionale da sempre in prima linea per le battaglie sulle tematiche ambientali, attacca: «Abbiamo visto, nella storia, aggredire il nostro territorio per sacche territoriali. Però un’aggressione così sistemica è una novità pesante. Dobbiamo reagire con una ribellione popolare e democratica». L’aggressione eolica è uno scempio anche per Movimento pastori sardi: «Un decreto di esproprio per pubblica utilità può verificarsi per esigenze di enti pubblici, non per privati», chiude il portavoce Roberto Congia. «Non ci stiamo».



