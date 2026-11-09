«Siamo il borgo più smart» 

Masullas si conferma tra i borghi più “smart” d’Italia. Il piccolo centro del Parte Montis ha conquistato il primo posto nella classifica del “City vision score” come miglior paese con meno di 2mila abitanti nella categoria Borghi – Sud e Isole. Un primato che arriva per il secondo anno di fila; quarto posizione per Sorradile. Il City vision score misura il livello di intelligenza dei Comuni italiani in base a sei direttrici strategiche negli ambiti della governance digitale (politiche messe in campo per gestire la trasformazione digitale dei servizi), ambiente e sostenibilità, servizi e qualità della vita, cultura, mobilità e connettività.

La soddisfazione

Masullas è l’unico paese in classifica negli ultimi 3 anni: nel 2024 il secondo posto, nel 2025 e nel 2026 la prima posizione. «Siamo soddisfatti di questa conferma – commenta il sindaco Ennio Vacca – Significa che la strategia che stiamo portando avanti come amministrazione è premiante. In questi anni abbiamo cercato di sviluppare un modello di Comune di prossimità, capace di coniugare la conoscenza diretta dei bisogni dei cittadini con una visione strategica dello sviluppo». Il centro è stato premiato per gli investimenti nella digitalizzazione dei servizi, nella rigenerazione urbana, l’Albergo diffuso e i servizi dell’area Pip (colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, rifacimento del manto stradale, connessione veloce, abbattimento delle barriere architettoniche e, in futuro, un Centro servizi per le imprese). E ancora la pista ciclabile, la valorizzazione del patrimonio culturale, dell’orto botanico e la riqualificazione del Museo Aquilegia. Infine la cooperazione con l’Unione del Parte Montis e la Fondazione Parte Montis. «La nostra esperienza – prosegue Vacca - propone una diversa interpretazione della Smart city costruendo connessioni capaci di rendere ogni comunità parte di un sistema più ampio, mantenendone la specificità».

Il premio è stato consegnato nei giorni scorsi a Padova. «La nostra sfida non è solo attrarre investimenti, ma trasformare la vitalità economica in nuove opportunità di abitare, costruendo comunità nelle quali scegliere di vivere e contrastare lo spopolamento».

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