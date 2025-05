«Siamo i volontari col sorriso» 

«Chi siamo? Volontari col sorriso. Stiamo assieme per vincere la noia e regalare alla nostra Sanluri un mese di sport, cultura, sorrisi e divertimento». Federico Di Antonio, Andrea Corda, Nicola Zedda, Nicolò Podda, Andrea Laconi, Gioele Zedda, Cristian Fenu e Andrea Muscas sono i giovani, dai 20 ai 30 anni, che hanno deciso di scommettere sul proprio territorio e hanno vinto. Hanno preparato un ricco cartellone di iniziative che, dal 7 al 27 giugno e ruotando attorno a un torneo di calcio a 5, toccheranno eventi sull’identità, la storia e la cultura, attività creative e sano divertimento per ogni età. La ciliegina sulla torta sarà la partecipazione attiva della comunità: amici, associazioni, commercianti, professionisti. Soprattutto, mamme e papà.

Al Campu Nou

Il gruppo si chiama Sanluri Futsal Cup, è nato tre anni fa ed è unito dalla passione per il calcio a 5. Il successo della scorsa estate, quando centinaia di persone hanno assistito al torneo giocato al “Campu nou”, ha consentito di rompere gli indugi e di andare oltre alla semplice partita. E adesso tutto è pronto per la partenza. «L’edizione 2025 prevede quattro gironi da 16 squadre e un regolamento rivisitato per inserire delle chicche originali, in parte già svelate in un video promozionale che in pochi giorni ha contato 80 mila visualizzazioni», sottolinea Podda: «Nell’anno di Sa Battalla abbiamo coinvolto il conte Villasanta per la registrazione al castello di una pagina di storia medievale adattata ai giorni nostri, dove si vince con lo sport e non con le armi. Protagonisti ragazzi e volontari delle compagnie d’armi, con i costumi tipici del luogo».

Zedda a sua volta spiega che «invece di lamentarci per quello che manca a Sanluri ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo creato iniziative che possono dare un senso nuovo all’estate. Combattere la noia partendo dallo sport creativo e offrire un’alternativa divertente e stimolante sotto le stelle». Il loro entusiasmo cresce quando rimarcano l’accoglienza e il sostegno della città. «Tanti sponsor ci hanno permesso di organizzare un mese di iniziative a costo zero», aggiunge Muscas».

Non solo pallone

E ai giovani volontari l’amministrazione comunale apre le porte. «Abbiamo concesso loro le strutture sportive», dice orgoglioso il sindaco Alberto Urpi, «impossibile non sostenere ragazzi innamorati del loro paese, studenti e lavoratori volenterosi, allegri, coinvolgenti. A nome di tutta comunità, un grande abbraccio e grazie di cuore». Un papà, Giuseppe Pisanu, commenta: «Si conoscono da quando erano piccoli, sono cresciuti insieme e hanno saputo trovare la ricetta per coinvolgere tutta la città. Sono iniziative lodevoli che fanno ben sperare nelle generazioni future». Il commerciante Stefano Congia conclude: «Davvero grazie al gruppo. L’iniziativa ci offre la possibilità di uno spazio in cui trascorrere le serate estive in sana compagnia, dopo un giornata di lavoro».

