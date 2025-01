«Siamo i più ricicloni in provincia» 

Scoppia la guerra sui rifiuti. Nel mirino del sindaco di Sedilo, Salvatore Pes, il primato di “ricicloni” della provincia sulla base dei dati ufficializzati dalla Regione relativi alla percentuale media di raccolta differenziata nel 2023.

«Siamo i primi»

«Il primato non spetta a Gonnostramatza, come annunciato pochi giorni fa dall’assessorato regionale all’Ambiente, con l’86,04% – sottolinea Pes - Noi, in base ai dati Arpas, siamo arrivati all’86,9%, con la terza percentuale più alta in Sardegna. E nel 2024 ci sono stati periodi in cui abbiamo raggiunto il 93%. Ora aspettiamo i numeri definitivi, ma la crescita è costante. Risultati importanti e soddisfacenti, frutto del lavoro portato avanti dal 2022 quando l’amministrazione comunale decise di gestire in maniera autonoma, a partire dall’anno successivo, il servizio dei rifiuti».

La svolta

Abbandonata la gestione voluta dall’Unione del Guilcier, il nuovo servizio di raccolta porta a porta ebbe inizio il 2 gennaio 2023 con l’aggiudicazione del nuovo appalto alla Eco Centro Sardegna. «Stiamo risparmiando circa 40mila euro l’anno - afferma il sindaco - con un’alta qualità del servizio, al quale si aggiunge un efficiente ecocentro comunale e una tra le tariffe più basse dell’isola». Non solo, «Nell’appalto – precisa Pes - abbiamo anche previsto lo spazzamento settimanale da parte della ditta e soprattutto un servizio più efficiente al santuario di San Costantino nei giorni dell’Ardia. Nonostante le riserve manifestate allora da qualcuno per la scelta di abbandonare il servizio associato con l’Unione del Guilcier, oggi possiamo dimostrare con orgoglio di aver fatto una scelta vincente».

La classifica

A proposito di percentuale della differenziata della graduatoria regionale, l’Oristanese può vantare nel 2023 numeri positivi anche da diversi Comuni facenti parte dell’Unione della Planargia, con il superamento della soglia dell’86%, ed in particolare Modolo , Flussio , Magomadas , Montresta , Sagama , Suni , Tinnura e Tresnuraghes . E intanto, nel dossier 2024 di Legambiente sulla percentuale del differenziato pro capite (ma solo relativamente al secco) nella provincia di Oristano tra i Comuni ricicloni sotto i cinquemila abitanti c'è al primo posto Ruinas con 83,5% seguito dai Comuni del Guilcier con l’80,2%. A seguire i centri facenti parte dell’Unione del Barigadu con il 75,8%.

