«Siamo i detective del passato» 

Hanno la febbre dei cercatori d’oro, lavorano a capo chino ma non cercano pepite e non lo fanno per denaro. Il loro è un tesoro di carta e inchiostro, nomi abbreviati, parole in latino, catalano o aragonese, a volte nitide altre volte scolorite dal tempo e mangiucchiate dai tarli.

«Sin da bambini esploriamo archivi parrocchiali, di stato civile, diocesani o digitali, l’amore per la storia è la passione che ci accomuna» e raccontano scoperte commossi. Il più giovane è Stefano Marras, asseminese, 41 anni appassionato di archivi digitali, le indagini le svolge da casa attraverso il suo computer. Vincenzo Sanna, 65 anni predilige la “ ricerca sul campo” nell’ Archivio Diocesano. Per Antonello Secci , 75 anni, archivio digitale o cartaceo non fa differenza, e non ha esitato ad imbarcarsi su un volo di linea per visitare gli Archivi della Corona d’Aragona a Barcellona e tornare a casa con il documento che ha permesso di datare la festa di Sant’Antioco centosei anni prima rispetto alla data sino ad allora conosciuta.

«Da bambino», racconta Secci, «grazie all’amicizia di mio padre con il parroco di San Nicolo Gerrei avevo libero accesso agli archivi parrocchiali, annotavo tutte le notizie su dei quadernetti che conservo ancora. Mentre i miei coetanei giocavano a calcio balilla io scoprivo la data in cui nel loro paese arrivò la luce, e tante altre notizie riportate dal parroco. Mi sentivo un piccolo investigatore. Da adulto ho riordinato e trascritto 50 anni di storia di Villaspeciosa contenuta in foglietti sparsi che il parroco Don Felice Portigliotti si era scordato di riportare nel libro parrocchiale». Racconta che a Barcellona, quando ha avuto tra le mani il documento del 1360, il tempo si è fermato «è stata un’emozione fortissima, portare alla luce un documento inedito che cambia la storia di quella comunità è come trovare un tesoro».

«La mia passione è iniziata a casa, grazie ai racconti di nonna Melina, quest’anno ha compiuto 102 anni», spiega Stefano Marras, «quando mi hanno regalato il primo Pc ho subito cercato in rete notizie su Assemini. Studiare il passato mi permette di capire i tempi odierni».

La scoperta più affascinante? La correlazione tra la famosa scuola pittorica dei Cavaro e Assemini attraverso un matrimonio, ma anche gli atti notarili datati 1590 fondamentali per la ricostruzione dell’Arciconfraternita del Sacro Monte di Iglesias”

«Io ho sempre ascoltato i racconti degli anziani ma tutto deve essere provato con i documenti», spiega Vincenzo Sanna, «non possiamo accettare la divulgazione di notizie poco esatte, ci vuole serietà, fedeltà all’atto ufficiale. La ricerca della verità migliora tutti. Chissà quanto ancora c’è da scoprire».

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