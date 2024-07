«Siamo i custodi delle nostre tradizioni» 

Da tappezzieri sono diventati direttori del museo etnografico di Assemini: per Bruno Atzeni e Vittoria Asunis è stata la vita, con la sua fantasia, a decidere tempi, luoghi e modi per la realizzazione del loro progetto più bello. Quarant’anni di attività e, quindici anni fa, la chiusura del laboratorio a causa di un grave problema di salute. «All’inizio ho dovuto lottare contro la malattia, poi sono guarito e con Vittoria ci siamo chiesti quale senso dare alla nostra vita, non abbiamo figli e sognavamo un progetto che potesse sopravvivere al tempo, a noi stessi e renderci felici», spiega Bruno Atzeni. «Per entrambi – aggiunge la moglie – la tradizione è fondamentale, ma la memoria svanisce e i ricordi sfumano, la vita corre via velocissima io ho 82 anni e mio marito 73, con il nostro museo desideriamo fermare il tempo e far rivivere il passato attraverso l’esposizione di oggetti e il racconto del loro utilizzo».

Il museo

Così il laboratorio del tappezziere è diventato museo, i tessuti hanno lasciato spazio a telai dell’800 accanto a batuffoli di lana da cardare, torchi del ‘700 che ancora conservano il profumo dell’uva matura, macine in pietra che dicono il grano e l’eterno girotondo dell’asino, antiche caffettiere, macinini per caffè e quelli per il formaggio, orologi a cipolla, medaglie al valore guadagnate in guerre da dimenticare, corbule per il pane quotidiano, cestini in giunco e asfodelo per i dolci delle feste. Ai piedi di un letto una valigia di cartone legata con lo spago. Ogni angolo del museo nasconde un oggetto e la sua storia.

Le donazioni

«Abbiamo acquistato pochissime cose – dice Vittoria Asunis – molte altre ci sono state regalate o prestate per essere mostrate. Il primo oggetto del museo? L’abito da sposa di mia madre e le lampade a carburo di mio padre minatore e questa», indica una porta antica con piccola finestrella. «Il regalo di una persona a noi molto cara, Patrizia Lecca, che ci ha aiutati in negozio e sostenuto durante la malattia di mio marito. A noi questa porta trasmette speranza perché rappresenta l’inizio di questa avventura».

Nessun cartello

Nel museo neanche l’ombra di pannelli e cartellini descrittivi: «È una nostra scelta, ci piace descrivere gli oggetti e raccontarne la storia, parlare con le persone, questo rende vivo il nostro museo. L’ingresso non si paga veniamo ripagati dalla meraviglia dei turisti e dalla curiosità dei bambini. Sarebbe bello ricevere scolaresche».Quindi niente codici QR? fanno spallucce, si avvicinano all’antica porta e, attraverso la finestrella, mostrano la bellezza di un mondo che non ha bisogno della tecnologia per vivere ancora. Il museo può essere visitato previo appuntamento contattando Bruno Atzeni sulla sua pagina Facebook.

RIPRODUZIONE RISERVATA