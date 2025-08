«Siamo gli ultimi highlander nel calcio dei fondi» 

«Da quando non c’è più Gigi sento anche la responsabilità in più di tramandare i suoi valori, di tramandare l’identità», ha detto Tommaso Giulini nel suo intervento. «Lo Scudetto del 1970 è stata una sorta di rivoluzione sociale per la Sardegna e quando lui è mancato per il club è stato come ritrovarsi un po’ da soli. Abbiano cercato di ripartire rendendo il club più sostenibile. Se non lo sei sotto i tutti i punti di vista salti per aria o diventi preda di fondi di investimenti che verranno a risanare, ma tanti di questi arrivano a comprare società decotte. Negli ultimi dieci anni, società che o stanno fallendo, o sono straindebitate o sono vicine al precipizio. Di società come Cagliari, Empoli o Lecce ne sono rimaste ben poche, siamo gli highlander italiani. Questo non vuol dire ammazzare i sogni dei tifosi ma far capire che la sostenibilità è l’unica via per mantenere la stabilità all’interno di un’azienda. Tutto oggi è cambiato, bisogna ripensare lo sport e i contenuti perché vedo che i miei figli guardano lo sport in modo completamente diverso da come lo guardavo io». E ha proseguito: «Passano i presidenti, i giocatori, gli allenatori ma il Cagliari deve rimanere. Stiamo provando a entrare in questa nuova dimensione con i miei “soldati” e se Vasquez Montalban definì il Barcellona è l’esercito non armato della Catalogna, vorrei che il Cagliari lo fosse della Sardegna. Col nostro lavoro vorremmo ridare l’identità, i valori, il senso di appartenenza e del dovere, essere gli ambasciatori di tutti i sardi che ogni giorno vanno avanti con grandi sacrifici. Questo mi fa alzare ogni giorno con il sorriso e fare quello che faccio». ( c.a.m. )

