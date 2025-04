«Siamo fuggiti da Macomer per la paura di essere rapiti» 

La paura dell'anonima sequestri alla base della chiusura dello storico caseificio Albano, con sede a Macomer, nella zona che costeggia la vallata di S'Adde: dava occupazione a un centinaio di persone.

La storia

Nel 1968 il comandante dei carabinieri di Macomer si era presento a casa di Salvatore Albano, titolare dell'azienda, per riferire un messaggio importante. «Il suo nome era stato scritto in un foglio all’interno di un elenco tra i sequestrabili da parte dell'anonima». Lo racconta Francesco, il figlio di Salvatore. L’impresa era stata avviata da Vincenzo Albano che alla fine dell'Ottocento aprì a Macomer il primo stabilimento industriale per la produzione del pecorino romano. Quella segnalazione convinse Salvatore Albano e trasferire l'intera famiglia a Roma, tra cui il piccolo Francesco, che ora ricorda quegli anni.

I fatti

«Ad ottobre dello stesso anno eravamo tutti a Roma, fuggiti da Macomer e dalla Sardegna, per paura di essere rapiti – racconta Francesco Albano – con mia mamma e le mie sorelle, abbiamo lasciato così tutti gli affetti, gli amici e i mie compagni di scuola, per poter frequentare la terza elementare nella Capitale. Mio padre, che visse quasi braccato per tutti quelli anni, lontano dalla sua famiglia, portò avanti l'azienda per altri 11 anni, quindi fino al 1979 quando decise di chiudere tutto. Ovviamente dopo aver collocato tutti i suoi dipendenti in altre aziende del settore». Francesco Albano racconta che in quegli anni veniva accompagnato a scuola in modo discreto dai carabinieri, da casa di una zia, dove erano stati ospitati, mentre le sorelle erano state accolte da amiche delle suore di Never. A Macomer vennero successivamente colpiti il titolare della concessionaria di auto, Franco Locci, col rapimento del figlio e anni dopo Giuseppe Vinci, che era legato in qualche maniera all'azienda Albano. Infine anche lo studente, Dino Toniutti. «Imprenditori presi di mira dall'anonima e rovinati», conclude Francesco Albano.

