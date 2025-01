«Siamo felici, è stata presa in ostaggio» 

La felicità per la liberazione di Cecilia Sala si unisce alla rabbia per il suo arresto e alla denuncia delle azioni del regime di Teheran. È questa la posizione dell’Associazione dei giovani iraniani d’Italia, presieduta da Virginia Pishbin, medico sassarese che lavora a Nuoro: «Siamo felici che Cecilia Sala sia stata liberata. Naturalmente la giornalista non sarebbe dovuta essere arrestata e presa in ostaggio fin dall’inizio. Questo è il risultato di decenni di politiche di pacificazione e accondiscendenza nei confronti di un regime che, circondato dalle crisi, cerca di estorcere concessioni con l’estorsione e la presa di ostaggi».

L’Associazione dei giovani iraniani residenti nel nostro Paese spiega che, ora, «è importante che questo regime terroristico non venga ricompensato per ilrilascio; piuttosto, dovrebbe essere punito per l’arresto illegale». Si chiede inoltre «una risposta ferma a questo regime», mentre si denuncia come «business redditizio per il fascismo religioso che governa l’Iran», la politica dello scambio degli ostaggi. «Lo scambio di criminali come Assadollah Assadi e Hamid Noury evidenzia questo problema». Assadi è stato condannato all’ergastolo in Belgio per aver tentato una strage al raduno del Consiglio nazionale della Resistenza in Francia, mentre ad Hamid Noury viene contestato il massacro di oltre 30.000 prigionieri politici nel 1988».

