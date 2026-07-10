«Siamo due: una dice le parole, l’altra le scrive» Sonia Bergamasco tra poesia, lettura e teatro 

Sono due: una che dice parole e una che le scrive. Sono amiche, si sono conosciute a Roma un pomeriggio di tanti anni fa. Maria Grazia è una persona che imbraccia e dispone nello spazio le parole, con sicurezza, assecondando regole grammaticali e gioco d’azzardo. Le spoglia e le consegna a chi legge nella loro forma essenziale – prosa o poesia. Insomma, scrive. L’altra, che legge da quando ha cominciato a esserne capace, è diventata poi attrice, ma continua a leggere, talvolta anche scrive. E di Maria Grazia, da quando si sono conosciute, legge tutto, in anteprima, con gioia e meraviglia.

Negli anni

Negli anni, l’altra ha imparato a riconoscere e scandire la pulsazione vitale della scrittura di Maria Grazia. Negli anni, quella scrittura si è fatta più asciutta, ironica, imprevedibile. E pare che il suo tragitto segua le linee severe e intermittenti di un cuore che non si stanca mai di battere forte e che con forza rinsalda il suo legame con un’immagine di mondo personalissima, sanguigna, matriarcale. Una terra del Sud che brilla sotto il sole di una capitale insolente (Maria Grazia vive da sempre a Roma) e se ne infischia dei clacson, se ne infischia delle chiacchiere. Brilla,pulsa, batte ogni giorno più precisamente, più sontuosamente vicina a sé stessa.

C’è sempre stata una prossimità tra chi scrive e chi fa il mestiere dell’attrice. Lo scrittore Jorge Luis Borges ricorda che i poeti sembrano dimenticare che, una volta, la narrazione di un racconto era essenziale e che la narrazione di un racconto e la declamazione poetica non erano pensate come due cose distinte. Un uomo raccontava una storia, la cantava, e i suoi ascoltatori non vedevano in lui una persona che svolgesse due compiti, ma piuttosto un uomo che svolgeva un compito dal duplice aspetto. O forse non si accorgevano che c’erano due aspetti, perché consideravano il tutto come un’unica cosa essenziale. E in verità la prossimità delle due “pratiche” – scrittura e messa “in corpo” della parola – è testimoniata dalla storia della letteratura e dell’arte, nel tempo. Succede spesso, attualmente, che scrittrici e attrici mescolino le loro carte: scrittrici che si mettono in scena, attrici che scrivono… Resta, sullo sfondo, quel tanto di diffidenza degli uni nei confronti degli altri, ma la posta in gioco è la stessa: dare forma e sostanza ai silenzi, alle azioni, alle immagini. Ci sono autori che, molto meglio di alcuni attori, sanno leggere i loro testi (e quelli altrui). Ce ne sono altri inascoltabili.

L’incontro

Quando Maria Grazia ed io – che sono l’altra, quella che scrive quello che stai leggendo – ci siamo incontrate, ero immersa nella lettura dei versi di Amelia Rosselli, poeta musicista cui mi sento legata come da una parentela. Di lei, Maria Grazia, da poeta a poeta, scrive: Amelia Rosselli è la Lingua, la pura lingua fatta di puro suono, musica della quale si comprende il senso semantico anche dove non c’è, perché viene da una zona inconscia che diciamo collettiva. L’io parlante di chi scrive è una scusa, l’occasione per mettere in scena la mitologia del linguaggio, il suo fuoco d’artificio, la sua parte invisibile, il fiore rosso in mezzo ai fiori bianchi. In una parola, il suo inconscio.Anche per Maria Grazia la parola è un’emorragia necessaria, una realtà fisiologica, un canto obbligato.

Molto presto, abbiamo provato a intrecciare i nostri percorsi: in concerto, nella forma lettura, in uno spettacolo. E da qualche tempo sento che devo raccontare con Maria Grazia e attraverso la sua storia, qualcosa di più dettagliato sulla scrittura in generale, su questo fiume che scorre in cui ci specchiamo un po’ tutti. La scrittura è un fiume è il progetto di film documentario a cui sto lavorando, come autrice e regista, e di cui intravedo già le sponde:saranno quelle del Tevere, che fluisce impaziente verso il mare, a Ostia.Le domande, nel frattempo, si affollano, in cerca di risposte, nel tessuto trasparente di un’amicizia e di una sorellanza. E allora: quella che scrive, come scrive, pensando alla voce di quella che dice? Conoscersi cambia le arti della scrittura e dell’interpretazione? Come fa una vita a diventare parola? Cosa si deve togliere alla propria vita per poterla scrivere? O si aggiunge qualcosa? Ma, soprattutto, come fa una fra i miliardi di vite del pianeta a diventare parole che possano riguardare altri?

Maria Grazia dice che la poesia è generata dal dolore e ne è la filatura solitaria. È un modo per lavorare il dolore attraverso il mezzo più povero e di più immediato reperimento – la parola – fino a farne bellezza, a raggiungere il punto nel quale il mio dolore non è che il pigolìo di un particolare e io vengo investito dalla compassione per tutti.

RIPRODUZIONE RISERVATA