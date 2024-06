Siamo davvero una coppia… spaziale!  

Carolina Crescentini e Francesco Motta in viaggio “per Andaras ad Astra”. L’attrice romana e il cantautore toscano, sposati dal 2019, sono le guest star della VI edizione di Andaras Traveling Film Festival 2024, il concorso estivo dedicato al cinema corto di viaggio in programma dal 15 al 20 luglio 2024, a Fluminimaggiore, Buggerru e Iglesias, lungo la splendida Costa delle Miniere.

Il tema

Per “Andaras ad Astra” è il tema di questa edizione ed è anche un invito a esplorare il mondo con sguardo audace, visionario, felliniano. È il mantra degli intrepidi, di chi non teme l’ignoto di chi crede che viaggiare - in lingua sarda andaras - sia il modo migliore per scoprire se stessi.

La madrina

A guidare la carovana spaziale di cinenauti in partenza da #ATFF24 quest’anno ci sarà l’attrice di Ottana Enrica Pintore. Per tutte e sei le serate, condurrà il pubblico lungo le rotte tracciate dal Festival. Come di consueto si parte all’ora del tramonto e si fa tappa tra incontri, presentazioni di libri, masterclass, mostre, attività immersive, location scouting e concerti che precedono le proiezioni di film in concorso, in programma a partire dalle 22 circa.

Gli ospiti

A Iglesias, Carolina Crescentini sarà protagonista di un inedito talk su cinema e recitazione, soffermandosi sulla sua esperienza personale e sui ruoli che l’hanno resa famosa. Francesco Motta, in dialogo con la musicista Ilaria Porceddu, sarà ospite di un incontro tra musica e parole. A seguire il cantautore e polistrumentista si esibirà in un concerto acustico. Si punterà poi dritti ad Astra con Ginny Chiara Viola, astrologa e storica contributor di Radio Deejay, che presenterà il suo libro “L’era dell’acquario” (Gribaudo). La musica live farà da contrappunto ai cieli stellati di Andaras con il concerto del bluesman Matteo Leone. Si annunciano spaziali anche le cerimonie di apertura e chiusura: il primo giorno s’inaugura la mostra d’arte contemporanea “Cinestesie – locandine dei film da un altro universo” a cura dell’eclettico artista Maurizio Temporin. Gran finale la sera del 20 luglio con la proiezione speciale del fllm “La guerra del Tirbutino III”, con la regista Luna Gualano e l’attrice Sveva Mariani.

Il concorso

Quest’anno ai film in concorso è stato chiesto di immaginare storie di futuro, scienza e fantascienza. Tra le centinaia di opere che hanno partecipato al bando, solo cinquanta sono i titoli ammessi alla gara.

RIPRODUZIONE RISERVATA