«Siamo davanti a un fenomeno» 

Il presidente della Fitp Angelo Binaghi ha vissuto in tribuna, al fianco del numero 1 dell’Atp Andrea Gaudenzi, questo trionfo monegasco di Sinner abbracciandolo a fine match. E sottolinea, con la voce rotta dall’emozione: «Jannik sarebbe rimasto numero uno del mondo dalla scorsa stagione se non gli avessero impedito di giocare per tre mesi, con quella squalifica ingiusta. È un fenomeno mondiale, ma noi italiani siamo sempre i soliti: basta che uno perda una partita, mi riferisco a quella con Djokovic, per metterlo in discussione». Binaghi aggiunge: «Siamo davanti a un esempio per tutti i ragazzi, ma soprattutto il fatto più straordinario è che Sinner migliora sempre. Il servizio è diventato una delle sue armi migliori ed era il suo punto debole, con Zverev a Miami ha fatto più ace di lui per esempio, battendo un tennista costruito sul servizio».

Miglioramenti

Sinner continua a lavorare: «Sì e ora continuerà a perfezionare gli aspetti nei quali non è ancora il numero uno, per esempio sotto il profilo fisico: per superare la lacuna della resistenza oltre la quarta ora di gioco si è allenato in questi mesi al caldo ore e ore, continuerà a crescere fisicamente almeno fino ai 28, 29 anni». Una profezia da parte del numero uno della Federazione: «Se questo è il trend, non ce n’è per nessuno».

L’atmosfera

Il Country club ha abbracciato il nostro giocatore: «Un’atmosfera bellissima, gran parte del pubblico era italiano, rispetto al Roland Garros era più rispettoso, si gioiva anche per la bellezza dei punti, non solo per il proprio beniamino». Sinner verso Roma: «Arriverà a Roma da numero 1, Alcaraz dovrà difendere le vittorie di Parigi, Roma, Madrid e andare in finale a Barcellona, mi pare un’impresa complessa». Gli stati d’animo in campo osservati dalla tribuna a Monte Carlo: «Si capiva che quello che voleva fare a cazzotti era Sinner, era lui che cercava la preda così come è successo a parti invertite a New York, psicologicamente in questo dualismo è sempre avvantaggiato quello che rincorre, il numero 2. Resta il fatto che io mi prendo Sinner tutta la vita». (e.p.)

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