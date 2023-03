«Siamo dalla parte del sindaco» 

Nel documento firmato dalla capogruppo viene messo in evidenza che «la presa di posizione di Contu è incomprensibile» e dunque l’intero gruppo si trova unito nel sostenere il primo cittadino. Di Quattro chiarisce inoltre che «la scelta fatta da Eugenio Murgioni relativamente alla sostituzione dell'ex vicesindaco non nasce dalla bocciatura politica della persona ma dal pregresso incrinamento del rapporto fiduciario, reso più che evidente proprio dalle dichiarazioni dell’ex vicesindaco Contu. Infatti a quest’ultimo, nonostante la revoca dalla carica di vicesindaco, non sono state tolte le deleghe assessoriali, sintomo della volontà di voler garantire la piena continuità dell’operato amministrativo». La conclusione è che «tutti i componenti del Consiglio e della Giunta ritengono di dover garantire la continuità politica e amministrativa, nel rispetto del mandato elettorale conferito dai cittadini e nell’intento unico di portare a compimento il programma».

Contu, destituito dall’incarico di vicesindaco il giorno stesso della sentenza di condanna in primo grado del sindaco a due anni e 7 mesi per peculato legato alla vicenda dei fondi ai gruppi in Consiglio regionale, aveva invitato l’intero esecutivo a rassegnare le dimissioni: «Si è interrotto quel filo di fiducia che unisce i cittadini agli amministratori».

«Non c’è nessuna ragione politica in grado di far venire meno la fiducia nel sindaco Eugenio Murgioni, prendiamo le distanza dall’ormai ex vicesindaco Gabriele Contu». Lo ha annunciato con una nota a nome dei consiglieri la capogruppo Silvana di Quattro dopo lo strappo tra Contu e Murgioni.

Lo strappo

Nel documento firmato dalla capogruppo viene messo in evidenza che «la presa di posizione di Contu è incomprensibile» e dunque l’intero gruppo si trova unito nel sostenere il primo cittadino. Di Quattro chiarisce inoltre che «la scelta fatta da Eugenio Murgioni relativamente alla sostituzione dell'ex vicesindaco non nasce dalla bocciatura politica della persona ma dal pregresso incrinamento del rapporto fiduciario, reso più che evidente proprio dalle dichiarazioni dell’ex vicesindaco Contu. Infatti a quest’ultimo, nonostante la revoca dalla carica di vicesindaco, non sono state tolte le deleghe assessoriali, sintomo della volontà di voler garantire la piena continuità dell’operato amministrativo». La conclusione è che «tutti i componenti del Consiglio e della Giunta ritengono di dover garantire la continuità politica e amministrativa, nel rispetto del mandato elettorale conferito dai cittadini e nell’intento unico di portare a compimento il programma».

Il sindaco

Eugenio Murgioni incassa il sostegno da parte dei consiglieri (undici su dodici, non c’è opposizione) e spiega le sue ragioni: «La fiducia nei confronti di Gabriele Contu – sottolinea - si era incrinata già due mesi fa, in occasione di un post sui social che l’ex vicesindaco aveva scritto rivendicando il fatto che dei finanziamenti per il paese erano arrivati grazie in particolare a lui. A Castiadas c’è una squadra, non un singolo assessore che lavora».

La revoca dell’incarico da vicesindaco però è arrivata solo martedì, il giorno della sentenza: «Potrà sembrare strano ma è una semplice coincidenza – taglia corto il primo cittadino – la verità è che tutti mi hanno rimproverato di non aver agito prima ma io volevo dargli una seconda possibilità». Murgioni, in ogni caso, si dice «sorpreso dalla reazione di Contu, io gli ho lasciato le altre deleghe, dunque dal punto di vista politico per me non era una bocciatura. È lui che ha strappato con quella reazione scomposta mettendo sotto accusa l’operato mio e del gruppo. Toni che ritengo molto duri e immeritati».

Poca fortuna, insomma, con gli ultimi vicesindaci per Murgioni: nei mesi finali della scorsa legislatura lo strappo con Giuseppe Onano («Ma gli voglio bene, e lui lo sa»), adesso quello con Gabriele Contu.

La svolta

Contu tra oggi e domani riconsegnerà le deleghe e chiederà la convocazione di un Consiglio comunale straordinario. Siederà nei banchi che sino ad oggi erano rimasti vuoti, quelli dell’opposizione. «Io – ribadisce Contu – ho la coscienza a posto, ho sempre operato per il bene del paese. Non credo di meritare questo trattamento. Né io, né il paese di Castiadas».

