«Siamo Comune plastic free» 

Oristano diventa un “Comune plastic free”. Il premio è stato ritirato a Napoli dall’assessore all’Ambiente, Maria Bonaria Zedda. Sono 122 i centri italiani che si sono distinti per la lotta contro gli abbandoni illeciti, per la promozione di comportamenti responsabili e le opere di sensibilizzazione sul territorio nonché per l’impegno in una gestione virtuosa dei rifiuti urbani. «Questo riconoscimento premia l'impegno dell'amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza nella tutela dell'ambiente – spiega Zedda – Essere annoverati tra i “Comuni plastic free” è una importante conferma del lavoro svolto per migliorare la gestione dei rifiuti, sensibilizzare la popolazione e promuovere pratiche ecosostenibili». ( m. g. )

