Dolianova. Per loro è un marchio d’infamia, un’accusa vissuta come un insulto alla loro reputazione, che va oltre la denuncia penale e il rischio di doversi presentare davanti a un tribunale: «Siamo cacciatori, non bracconieri». Il verbale dei ranger della Forestale arrivati da Cagliari per un blitz durante una battuta al cinghiale è di aver cacciato dentro un’oasi naturalistica dove sono vietate attività venatoria e pascolo. «Quelle poste sono usate da decenni dalle compagnia di caccia di Dolianova, si trovano oltre la linea frangifuoco, a distanza dai cartelli – sbiaditi – che delimitano la zona protetta. Ci difenderemo davanti al giudice in punta di diritto: non abbiamo mai fatto caccia di frodo».

Il gruppo

L’appuntamento è in un bar di fronte alla chiesa, strada principale di Dolianova: ci sono il capocaccia, Luigi Rubiu, 69 anni, pensionato, Giuseppe Lai, 29 anni, il più giovane del gruppo, operaio ascensorista, Roberto Fois, sessantenne manovale, e Giuseppe Littera, 63 anni, pensionato. Con loro anche Stefano Dessì, ottantenne ex consigliere comunale del Pci a Monserrato, memoria storica delle battute di caccia grossa nel Cagliaritano, sorpreso dalla Forestale quasi un mese dopo i suoi compagni con il fucile caricato a pallettoni, munizione proibita nella caccia al cinghiale: «Il capocaccia ci aveva avvertito che la battuta era finita, io ho caricato a pallettoni perché avevo visto alcune volpi: l’ho detto al ranger, mi ha fatto ugualmente il verbale e mi ha sequestrato il fucile. E dire che sono stato proprio io a bloccare il forestale, l’avevo scambiato per uno di quei fanatici ambientalisti: dove sta andando? È pericoloso entrare in zona di caccia senza abbigliamento fosforescente ».

La difesa

Proprio questo è uno dei motivi del contendere. Lo spiega il capocaccia: «Ma ci pensa lei, andare a caccia di frodo nella zona di Bruncu Baracca tutti insieme noi ventinove componenti della compagnia, con cani, radio-ricetrasmittenti e pettorine di sicurezza arancioni? Questa accusa di bracconaggio è ridicola, è un marchio di infamia che non accettiamo. Ci siamo rivolti agli avvocati Rossana Palmas e Andrea Viola, ci difenderemo davanti al giudice».

«Siamo in perfetta buona fede», interviene Giuseppe Lai, «quelle tre poste sono – come tutte le altre – fuori dal parco, non all’interno dell’area protetta. Lo sanno tutti da decenni, io vado a caccia da quando sono diventato maggiorenne, mi hanno sempre portato in quelle zone, è una tradizione. Un fatto certo: non è che noi cacciatori andiamo in campagna con le mappe e i cartelli sono sbiaditi, non indicano chiaramente la zona protetta, anche se noi non ci addentriamo mai da quelle parti».

I cacciatori hanno inviato una lettera in Procura e al governatore Christian Solinas: «Non siamo fuorilegge. Ogni estate lavoriamo nell’antincendio e organizziamo le giornale per la pulizia delle campagne. Non meritiamo questo trattamento».

Per stemperare la tensione si dirotta il discorso sull’annata venatoria: «Un disastro, abbiamo preso soltanto undici cinghiali. c’è la siccità, non ci sono ghiande, gli animali restano lontano».

