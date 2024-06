«Siamo attenti alle emergenze» 

«Durante l’anno, con le Forze dell’ordine, i sindaci e le autorità civili in vario modo interessate, abbiamo ottenuto importanti risultati nella lotta alla criminalità, nella prevenzione delle emergenze di protezione civile, compresa la piaga degli incendi boschivi. Particolare attenzione al disagio giovanile e alla sicurezza sul lavoro, soprattutto agricolo». Il prefetto Salvatore Angieri lo ha detto a margine della cerimonia per il 78° anniversario della fondazione della Repubblica. Nei giardini di viale Repubblica con la deposizione della corona di fiori al monumento ai “Caduti del Mare”. Poi in piazza Roma, alla presenza di tutte le autorità e dei sindaci, si è osservato un minuto di silenzio in memoria dei tre giovani finanzieri del soccorso alpino, tragicamente scomparsi il 29 maggio scorso durante il servizio. Sono stati letti i messaggi del Presidente della Repubblica e del prefetto e consegnate le onorificenze “Al merito della repubblica italiana”. Dalla cima della Torre è stato calato, dai vigili del fuoco di Oristano, uno stendardo Tricolore, in un “abbraccio simbolico” al monumento. Hanno partecipato la banda musicale alerese, il coro Diatonia e il coro dei bambini della Primaria di via Bellini.

