«Siamo assediati dai cervi» 

La loro presenza ormai è quotidiana, con tutti i rischi e pericoli che comportano per residenti e automobilisti. I cittadini non nascondono i disagi provocati dai cervi a Montevecchio e nelle zone periferiche di Guspini. L’amministrazione comunale cerca di correre ai ripari. Il problema si intensifica durante la stagione degli amori, quando i maschi inseguono le femmine. Queste, avendo i piccoli al seguito e per evitare il corteggiamento, si spingono fino al centro abitato. Il comportamento rientra nella normale biologia della specie, ma si complica ulteriormente a causa dell'intervento inconsapevole dei turisti.

I turisti

I cervi nel borgo trovano non solo rifugio, ma anche cibo facile, grazie agli avventori che, nonostante i ripetuti avvisi, continuano a nutrire gli animali per scattare qualche foto. «Il turismo è sicuramente una risorsa per noi - dice Ivo Quartu, residente nel borgo – ma il comportamento irresponsabile dei visitatori sta peggiorando le cose». Nell'ultimo periodo i cittadini si sono ritrovati i cervi letteralmente alle finestre. «La situazione sta rapidamente sfuggendo di mano. Bussano alle finestre per chiedere da mangiare senza più paura dell’uomo», racconta Giuseppe Piddio, residente in un’altra zona del borgo ed esasperato dal crescente numero di cervi che circola tra le case. Ma non solo. «Ormai i cervi si vedono anche a centro metri dal centro abitato di Guspini - sottolinea Gianni Scanu – spesso li incontro percorrere via Giardini verso Bingias de Susu. Ormai si possono trovare ovunque».

Rischi e pericoli

Ma oltre ai disagi domestici, la presenza dei cervi sulle strade provoca un aumento significativo del rischio di incidenti. “Le mie figlie sono state coinvolte in incidenti causati dai cervi tempo fa - continua Giuseppe Piddio – una è stata indennizzata, l'altra no». La questione della sicurezza stradale è ormai all’ordine del giorno: animali che attraversano le vie del borgo o si fermano ai margini della strada, abituati ormai alla presenza dell’uomo che dà loro del cibo. «Dalla Costa Verde a Guspini, se si passa per Montevecchio, soprattutto nelle ore serali, è facile incontrare tantissimi cervi», aggiunge Marcello Pistis, del gruppo di minoranza Impari. Tra le soluzioni possibili, quella di smettere di dare cibo agli animali è la più urgente, ma non l’unica. «Perché non creare degli erbai nelle fasce antincendio per dare agli animali una fonte di cibo alternativa e allontanarli dalle strade e dalle case - chiedono i residenti – tre anni fa, la situazione aveva attirato l’attenzione delle autorità forestali ed era stato promesso di intervenire con dei cartelli di divieto e sensibilizzando i turisti a non alimentare gli animali, ma in realtà nulla è stato fatto».

Il Comune

«Ci sarà a breve un’ordinanza che proibirà di alimentare cinghiali e cervi, con sanzioni importanti - annuncia il sindaco, Giuseppe De Fanti – la fauna selvatica non deve essere disturbata e avvicinata. Abbiamo intenzione di coinvolgere le autorità ambientali affinché si valuti lo spostamento dei cervi, abituati ormai a mangiare rifiuti alimentari, patatine e quant'altro viene loro offerto».

