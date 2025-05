Siamo ancora “L’Isola delle Storie” 

Ritorna a Gavoi, da giovedì 3 a domenica 6 luglio, il festival letterario della Sardegna “L’Isola delle Storie”: è la XIX edizione. Per 3 giorni il paese nel cuore della Barbagia sarà un luogo di incontro e confronto, dove scrittrici, scrittori, lettori e lettrici si ritrovano attorno ai libri, alle idee e alle storie. Un appuntamento che da 19 anni si rinnova e cresce, mantenendo intatto lo spirito che lo anima fin dalle origini: creare uno spazio condiviso per pensare, ascoltare e osservare il presente attraverso la lente della letteratura.

Gli scrittori

Anche quest’anno, infatti, il festival accoglierà voci straordinarie della narrativa e del pensiero contemporaneo: tra i nomi già confermati, lo scrittore irlandese Colm Tóibín, che arriva in Italia con il suo nuovo romanzo “Long Island” (Einaudi, 2025), Suad Amiry architetta, scrittrice e attivista palestinese, autrice tra gli altri del celebre “Sharon e mia suocera” (Feltrinelli, 2013), ed Edoardo Albinati, uno dei maestri della narrativa italiana, che porterà a Gavoi il recentissimo “I figli dell'istante” (Rizzoli, 2025).

I giornalisti

Accanto ai grandi nomi della letteratura, non mancheranno protagonisti del giornalismo italiano, voci autorevoli che ogni giorno aiutano a leggere la complessità del presente. A Gavoi arriveranno Beppe Severgnini, saggista, opinionista, nonché firma storica del Corriere della Sera, Maurizio Molinari, già direttore de La Repubblica, e Luca Misculin, giornalista del Post esperto di Europa e migrazioni, vecchie e nuove.

I ritorni

Torneranno quest’anno anche Chiara Valerio, finalista lo scorso anno al Premio Strega, e la giornalista Elvira Serra - da poco in libreria con il nuovo romanzo “Le voci di via del silenzio” (Solferino, 2025) - entrambe grandi amiche del festival. Un altro gradito ritorno sarà anche quello di TLON - al secolo Maura Gancitano e Andrea Colamedici - che cureranno un’importante novità di questa edizione nata dalla collaborazione con “L’Isola delle Storie”: il ciclo “Esercizi di meraviglia”, pensato per coinvolgere le nuove generazioni in un viaggio attraverso diversi territori del sapere, capace di svelare l'incanto nascosto nelle pieghe del quotidiano e far riscoprire quella capacità di stupirsi che è il vero motore della cultura.

Gli europei

Si rinnovano anche per questa edizione alcune storiche e importanti collaborazioni. Con il MAN di Nuoro, che curerà come di consueto un progetto site specific per il festival, e con gli Istituti di cultura europei in Italia, grazie ai quali, nel corso di questi anni, il pubblico di Gavoi ha incontrato alcune delle voci più interessanti del panorama letterario europeo, spesso poco conosciute nel nostro paese. Quest’anno saranno con noi: Paulina Spiechowicz, scrittrice di origine polacca, ma italiana d'adozione al suo esordio letterario con “Mentre tutto brucia” (Nutrimenti, 2025), Ivana Dobrakovová, scrittrice e traduttrice slovacca con base a Torino, e lo scrittore e giornalista austriaco Philipp Blom.

I laboratori

Il festival continuerà inoltre a dedicare grande attenzione al pubblico più giovane, con un ricco programma di incontri e laboratori a cura dell’associazione Lughené. Tra i primi ospiti annunciati: Marco Magnone, autore di saggi e romanzi, partner e chief editor dell’agenzia creativa Book on a Tree, e Susanna Mattiangeli, autrice e illustratrice, nel 2018 vincitrice del Premio Andersen come miglior scrittrice ( red. cult. ).

RIPRODUZIONE RISERVATA