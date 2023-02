«Siamo all’opposizione, ma costruttivi» 

Mette subito in chiaro: «Non avevo alcuna intenzione di candidarmi a sindaco nell’ottobre del 2020, ma non potevo deludere i ragazzi coraggiosi che me lo chiesero». Oggi Valerio Boi, 62 anni, agronomo, è alla guida di uno dei due gruppi di minoranza presenti in Consiglio comunale, quello di “Officina Murera”. In qualche occasione ha supportato le scelte della maggioranza, in altre ha messo in evidenza le criticità e avanzato delle proposte.

Mette subito in chiaro: «Non avevo alcuna intenzione di candidarmi a sindaco nell’ottobre del 2020, ma non potevo deludere i ragazzi coraggiosi che me lo chiesero». Oggi Valerio Boi, 62 anni, agronomo, è alla guida di uno dei due gruppi di minoranza presenti in Consiglio comunale, quello di “Officina Murera”. In qualche occasione ha supportato le scelte della maggioranza, in altre ha messo in evidenza le criticità e avanzato delle proposte.

Una minoranza che non vuole fare polemica?

«Noi siamo un gruppo propositivo, cerchiamo di dare una mano. Cerchiamo sempre di aggiungere al dibattito qualcosa che è presente nel nostro programma elettorale».

Con buoni risultati?

«Qualche risultato si vede. Penso al parco del Flumendosa, un nostro cavallo di battaglia. La maggioranza condivide questo tipo di sviluppo, ci coinvolge e questo ci fa piacere».

Si sente più vicino alla maggioranza o all’altro gruppo di opposizione, quello di Obiettivo Muravera?

«Noi siamo vicini al nostro gruppo, lavoriamo con la nostra testa. Se siamo da una parte o dall’altra dipende dall’argomento che c’è in discussione».

Il sindaco Piu sta amministrando bene?

«Secondo me non molto bene. Gli contestiamo la programmazione, e cioè si stanno occupando quasi solo delle cose immediate. Dove sono il Puc, il Pul, il Piano del verde? Saremo visionari ma a Muravera serve subito una programmazione a medio lungo termine».

In Aula più volte lei ha fatto appello alla democrazia partecipata.

«Sì, è quella che manca, non la sto vedendo. Le porte del Comune devono essere sempre aperte a tutti ed invece così non è. Mi riferisco agli uffici ma anche alla politica».

In che senso?

«Ci sono tanti problemi da affrontare, lo si faccia nelle commissioni consiliari. Penso a Costa Rei e agli scontri col comitato, penso alle polemiche sugli impianti sportivi. Se ne avessimo discusso in commissione probabilmente qualche soluzione si sarebbe trovata. Invece le commissioni ci sono solo sulla carta».

Capitolo sanità. Sul San Marcellino come si sta muovendo la maggioranza?

«Sono partiti con la barra a dritta ma poi si son resi conto che la realtà è piuttosto complicata. C’è da lavorare molto per mantenere i servizi. Il sindaco ha tutti gli strumenti e le conoscenze per portare avanti questa battaglia, io la vivo come cittadino e da cittadino sono molto preoccupato. È necessario avere delle garanzie sulle urgenze e poi non dimentichiamo che l’ospedale rappresenta anche un indotto economico».

Cosa si potrebbe fare di più?

«Forse come cittadini dovremo avere tutti una reazione più forte come accade in altre zone della Sardegna».

Sulle donne in Giunta c’è stato qualche problema: ne è rimasta solo una ed è arrivata la diffida dalla consigliera regionale alle pari opportunità.

«Ritengo che questa vicenda sia stata gestita molto male. Non si può pensare ad un bando per ricercare una assessora come ha fatto il sindaco, è discriminatorio. Suona strano che a Muravera il primo cittadino non conosca una donna capace alla quale affidare l’incarico».

Ha mai pensato di dimettersi?

«Sì, ma solo per qualche istante. Subito dopo ho pensato ai 500 voti liberi che mi hanno consentito di stare seduto qui, che mi danno la forza di andare avanti. Con le dimissioni non risolverei nulla, così invece ho l’opportunità di essere propositivo».

Avete preso quasi 700 voti, non 500.

«Gli altri sono arrivati dai parenti».

Qualcuno ha detto che Piu ha vinto grazie alla vostra lista.

«Non scherziamo, noi siamo un gruppo lindo e trasparente. Per noi le elezioni sono finite il giorno dopo la proclamazione del risultato».

Mancano quasi tre anni alla fine della legislatura. Preoccupato?

«Qualche mese fa lo ero di più».

Gianni Agus

© Riproduzione riservata