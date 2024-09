«Siamo al collasso, intervenite» 

È l’ennesimo accorato appello alla classe politica regionale, quello lanciato da Antonio Loi, il presidente del Consorzio delle cooperative di pesca che gestisce lo stagno di Marceddi. Ancora una volta, si vede costretto a denunciare e farsi portavoce pubblicamente del malessere attraversato da quanti operano in questo settore nevralgico dell’economia del sud provincia. «Chiediamo ancora una volta il dragaggio del canale 17. Puntualmente - dice- le tante promesse sinora ricevute anche da questa Giunta regionale sono andate completamente disattese. Stiamo vivendo una situazione drammatica ma nessuno si decide a intervenire in maniera risolutiva. Il nostro fatturato è diminuito quest'anno dell'80% e il solo dato riguardante il mercato delle vongole veraci deve far riflettere, considerato che siamo passati da 500mila euro ad appena i 20mila attuali».

La richiesta

La sua richiesta di intervento è rivolta all'assessore all' Agricoltura Gianfranco Satta e alla sua collega dell' Ambiente Rosanna Laconi. «In seguito all’ultima moria – sottolinea il presidente Loi- al mio messaggio di richiesta d'aiuto, l'assessora Laconi mi ha risposto, scrivendo di essere molto dispiaciuta dell’accaduto e che avrebbe subito condiviso con con l'assessore Satta questa richiesta di intervento. Nessuno si è però fatto vivo e noi stiamo ancora aspettando».

La realtà

Eppure, il Consorzio pesca Marceddì è una realtà consolidata e importante non solo del territorio provinciale ma di tutto il comparto pesca della Sardegna. Unisce ben nove cooperative che complessivamente rappresentano 115 soci di Arcidano, Marrubiu, Terralba e Uras. «Potevano essere molti di più- assicura il presidente Loi- se fossimo stati messi nella condizione di ben operare. Abbiamo una enorme potenzialità e siamo l’unica realtà produttiva che ha inserito diverse donne e giovani che vogliono operare nella pesca». Ma quale la richiesta più pressante che potrebbe consentire di superare le criticità sempre evidenziate?. «Ciò che chiediamo da 30 anni – fa notare Loi- che significa mettere a disposizione un finanziamento di un milione di euro per il dragaggio del canale 17. Siamo stanchi delle parole e a questo punto vogliamo vedere i fatti».

