«Siamo abbandonati da tutti»  

A Sant’Avendrace c’è chi trova ancora la forza per protestare. Nonostante le denunce e le segnalazioni a Comune e forze dell’ordine, gli anni passano e i problemi restano sempre gli stessi. Anzi, aumentano. «Siamo nell’abbandono più totale», sbottano residenti e commercianti di viale Sant’Avendrace. E la storia infinita del cantiere, avviato e bloccato, contribuisce solo per una piccola parte a ingigantire quel senso di desolazione tra gli abitanti e i negozianti che ancora sperano in una rinascita del quartiere. «Dove sono le istituzioni?» E dal municipio di via Roma, lo stesso presidente del Consiglio, Edoardo Tocco, che conosce Sant’Avendrace come nessun altro politico cagliaritano, ammette: «Chi vive e lavora qui ha ragione. Ma i problemi non dipendono solo dal Comune».

Le preoccupazioni

«Secondo lei, una donna si può senitre sicura nel rientrare a casa, di sera o di notte, se l’illuminazione pubblica il più delle volte non funziona?» Daniela Virdis guida la “rivolta” degli abitanti del primo tratto di viale Sant’Avendrace, arrivando dall’omonima piazza. «Siamo stati costretti a sistemare dei fari davanti alle attività perché altrimenti la mattina presto o la sera, quando c’è buio, qui non si vede niente», aggiungono Loredana Ortu, dal negozio di abbigliamento sportivo, e Antonio Puzzoni, che gestisce un mini market. «In tanti hanno paura. Scippi e aggressioni non si contano più. I controlli? Le forze dell’ordine si vedono raramente».

Il degrado

L’illuminazione pubblica è solo uno degli aspetti critici. «L’erogazione dell’acqua subisce delle interruzioni improvvise nelle ore pomeridiane», evidenziano Virdis e altri abitanti del primo tratto di viale Sant’Avendrace. Qui il cantiere è terminato, ma ha lasciato i segni. «Quelle che dovrebbero essere le aiuole sono diventati spazi per i rifiuti. E la nuova pavimentazione in alcune parti è già distrutta. Le pulizia sotto i pilotis, proprietà dei condomini, non vengono fatte: ma le cicche di sigaretta e i liquami che qualche inquilino lancia dalla finestra nei tratti pubblici sono la conferma che chi dovrebbe pulire spesso si dimentica di farlo». Non mancano le passeggiate dei topi. «E i servizi? La circoscrizione ha chiuso, così come le cinque filiali di banche che c’erano nel quartiere», ricordano Ortu e Puzzoni.

I lavori

Il cantiere infinito, in questi anni, sta mettendo in enorme difficoltà abitanti e commercianti. «Siamo dimenticati da tutti», sbotta Enrico Pirlo dal suo negozio di ferramenta. «Abbiamo avuto gravi conseguenze sul lavoro. Sappiamo che ci sono dei problemi. Ma nessuno ha il coraggio di darci informazioni su quanto sta accadendo». Edoardo Tocco ammette: «Porto ogni giorno i problemi del quartiere negli uffici comunali. La gara d’appalto non è stata rispettata, in più ci sono gli sporcaccioni e gli sbandati. Non è una situazione semplice e non dipende solo dal Comune».

