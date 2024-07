«Siamo a novanta minuti dalla gloria» 

«Siamo a 90 minuti dalla gloria, e non pensiamo ad altro che alla finale di domani». Vale sia per la Spagna che per l'Inghilterra, ma a dirlo in maniera diretta è Dani Olmo, asso nella manica del ct Luis De la Fuente, che oltre alla velocità e alla classe delle frecce Lamine Yamal e Nico Williams può contare sull'efficacia di questo jolly offensivo capace di andare a segno in tutte e tre le partite della fase a eliminazione diretta di questo Europeo: ottavi, quarti e semifinali. Colpirà anche nel big match di Berlino? «A me va bene anche che segni Unai Simon (il portiere), e tanto meno penso al titolo di miglior goleador del torneo: l'importante è vincere questa finale e riportare la Coppa in Spagna dodici anni dopo», aggiunge riferendosi anche al fatto che poco gli importa della chance di aggiudicarsi la “scarpa d'oro” dell'Europeo, pur essendo finora ai vertici di questa graduatoria assieme al capitano inglese Harry Kane che sfida domani.

Ma come sarà questa Spagna? Quella spettacolare vista finora o cambierà qualcosa? Pesano i favori del pronostico? «Il cammino fin qui non è stato facile - risponde - ma tutto sta funzionando così bene, quindi perché dovremmo cambiare? Abbiamo idee di gioco uniche, le definirei “personalizzate”per la nazionale, e anche se si può sempre fare meglio, come dice il nostro ct, ci stiamo preparando come sempre. Siamo concentrati al massimo, le motivazioni sono al massimo, e non ci rimane che andare in campo e giocare».

I tifosi

Intanto la Spagna sembra avere perso dal punto di vista delle presenze, perché da Berlino viene annunciata la presenza di undicimila tifosi della Roja, mentre quelli inglesi vengo stimati in ben 45mila. «Non lo sapevo - commenta Olmo - però vorrà dire che avremmo undicimila spagnoli a fare il tifo per noi allo stadio e altri 48 milioni da casa. Noi abbiamo sempre sentito vicini i nostri sostenitori e ci sembrano più numerosi di quanto ci aspettassimo, visto che mi hanno riferito di problemi per trovare i biglietti. Io posso solo dire che i nostri familiari non hanno avuto queste difficoltà. In ogni caso, la gente ad ogni partita ci ha sempre incitato tantissimo, questo si nota e sarà così anche domani». Il segreto sarà anche affrontare gli inglesi con il giusto spirito «perché loro sono una squadra che riesce sempre a rientrare in partita quando sembra che ormai abbia perso: l'Inghilterra non molla mai». La finale di Berlino sarà anche lo scontro fra le due nuove, e giovanissime, stelle del calcio, 38 anni in due, Lamine Yamal (che domani ne compie 17) e Jude Bellingham (21 compiuti lo scorso 29 giugno). «Io posso parlare di Lamine - dice Dani Olmo - è impressionante, in campo sta facendo cose che a 16 anni nessuno aveva mai realizzato, e ha anche grandi capacità dal punto di vista del collettivo». Insomma, un fenomeno, sul quale la Spagna conta per il realizzare il proprio sogno del poker in Europa, quei quattro titoli continentali che sarebbero un primato.

«Nell'ultimo europeo prima di questo - ricorda Dani Olmo - siamo caduti in semifinale (ai rigori contro l'Italia) meritando di più. Questa esperienza ci ha fatto migliorare, e ora non ci rimane che fare l'ultimo passo».

