VaiOnline
Mercato.
31 agosto 2025 alle 01:02

Sia Zé Pedro che Rodriguez per la difesa? 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un centrodestra e un centrosinistra. Eccoli, i due difensori che l’allenatore Pisacane aveva chiesto alla società e che il ds Angelozzi spera di consegnargli entro la fine del mercato, prevista per le 20 di domani. E se l’arrivo del portoghese Zé Pedro è praticamente certo, quello dell’uruguaiano Rodriguez è molto probabile.

Ultimi due giorni per chiudere il cerchio e il Cagliari guarda oltre i confini italiani per completare la retroguardia. Stretta finale con il Porto per Zé Pedro. Ventotto anni, la passata stagione ha collezionato venti presenze con la maglia dello stesso Porto ed è pronto ora per il grande salto in Serie A, presumibilmente in prestito con un diritto di riscatto fissato in 3 milioni. Raggiunto già da qualche giorno un accordo di massima sia con il club sia con il giocatore che ieri pare aver addirittura salutato i compagni e lo staff nello spogliatoio dopo la gara con lo Sporting.

Ancora da definire, ma ben avviata, la trattativa per Juan Rodriguez, col Peñarol di Montevideo. Classe 2005, ha già nel curriculum una presenza con la Celeste. Può trasferirsi a Cagliari a titolo definitivo (operazione da 4 milioni).

In uscita, Felici sembra destinato al Venezia in B. Potrebbe poi esserci un dietrofront dei turchi del Karagumruk per Rog. Nel caso, dovrebbe arrivare un altro centrocampista. Magari proprio l’ex Sulemana dall’Atalanta. (f.g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Cagliari, la beffa arriva al 95’

La rete di Anguissa non cancella una prova molto positiva 
l Nello sport
sanità

Sangue, donazioni in calo «Venerdì è stato un caos»

Saltato il volo con le sacche, ospedali paralizzati Sardegna sempre più lontana dall’autosufficienza 
Cristina Cossu
Trasporti

Porto Torres-Genova andata e ritorno Il prezzo? 895 euro

Segnalato il caro traghetti anche sulla Olbia-Civitavecchia 
Fabio Ledda
Storie

Via da Houston per abitare a Gavoi «L’America è qui»

Hanno venduto la villa in Texas per amore della Barbagia 
Giorgio Ignazio Onano
La magia

Tra il cielo e il mare: i tuffi spettacolari nelle acque di Masua

Marmeeting dalla torre di Porto Flavia, tutti in barca per la gara mozzafiato 
Angelo Cucca
Regionali

Campania e Puglia, rompicapo Pd

Schlein: «Troveremo la soluzione». Fico e Decaro restano in pole 
Parma

Tommy, libero uno dei rapitori

Ha finito di scontare 20 anni di carcere. La madre del piccolo: «Noi condannati a vita» 
La guerra

Un milione di persone in fuga da Gaza city

Il premier Houthi ucciso in Yemen da un attacco dell’Idf. Nuova protesta a Tel Aviv 