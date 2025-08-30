Sia Zé Pedro che Rodriguez per la difesa? 

Un centrodestra e un centrosinistra. Eccoli, i due difensori che l’allenatore Pisacane aveva chiesto alla società e che il ds Angelozzi spera di consegnargli entro la fine del mercato, prevista per le 20 di domani. E se l’arrivo del portoghese Zé Pedro è praticamente certo, quello dell’uruguaiano Rodriguez è molto probabile.

Ultimi due giorni per chiudere il cerchio e il Cagliari guarda oltre i confini italiani per completare la retroguardia. Stretta finale con il Porto per Zé Pedro. Ventotto anni, la passata stagione ha collezionato venti presenze con la maglia dello stesso Porto ed è pronto ora per il grande salto in Serie A, presumibilmente in prestito con un diritto di riscatto fissato in 3 milioni. Raggiunto già da qualche giorno un accordo di massima sia con il club sia con il giocatore che ieri pare aver addirittura salutato i compagni e lo staff nello spogliatoio dopo la gara con lo Sporting.

Ancora da definire, ma ben avviata, la trattativa per Juan Rodriguez, col Peñarol di Montevideo. Classe 2005, ha già nel curriculum una presenza con la Celeste. Può trasferirsi a Cagliari a titolo definitivo (operazione da 4 milioni).

In uscita, Felici sembra destinato al Venezia in B. Potrebbe poi esserci un dietrofront dei turchi del Karagumruk per Rog. Nel caso, dovrebbe arrivare un altro centrocampista. Magari proprio l’ex Sulemana dall’Atalanta. (f.g.)

