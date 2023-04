«Sia attivata al più presto la Ztl»  

«Il commissario istituisca la zona a traffico limitato in tempi brevi» e comunque prima delle votazioni in programma il 28 e 29 maggio. A richiederlo con una nota inviata, appunto, al commissario Remo Ortu, è il gruppo Noi Siamo Villasimius: «Visto l’approssimarsi della stagione turistica - scrivono Maurizio Marci, Carlo Fadda e Raffaele Lallai - e considerato che la zona a traffico limitato consente la vivibilità del centro abitato garantendo sicurezza e maggiore fruibilità, si richiede l’istituzione della Ztl analogamente a quanto fatto negli anni precedenti affinché gli esercenti possano avviare le pratiche di concessione in tempi ragionevoli».

Marci, Fadda e Lallai mettono in evidenza che «le elezioni fissate per i giorni 28 e 29 maggio non consentiranno all’amministrazione entrante di provvedere rapidamente alle esigenze legate alla stagione turistica”» Da qui la richiesta al commissario straordinario. Lo scorso anno la Ztl entrò in vigore a giugno e fu prorogata sino a metà ottobre. Il divieto di transito alle auto valeva dalle 19 all’una del mattino (orario estivo). Il perimetro interessato è quello compreso fra via del Mare, via Frau e via Umberto (alcuni tratti), via Diana, via Garibaldi, via Galilei, via Pellico e una parte di via Vittorio Emanuele, via Verdi e via Regina Margherita. (g. a.)

