Si vedono le pariglie, finalmente gli applausi inondano via Mazzini 

Il primo vero boato è per Paolo Soddu, Rodolfo Manni e Davide Cingolani che domenica sera non sono riusciti a regalare il loro numero preparato da mesi, visto che il buio ha costretto la questura ha decidere lo stop alle manifestazione (iniziata tardi perché tardi è arrivato il corteo in via Mazzini): mandano il pubblico in delirio con una verticale riuscita fino alla fine. Una rivincita la loro.

Le pariglie ieri sono iniziate alle 17.20. Su Componidori Giampaolo Mugheddu ha chiuso la corsa alla stella in via Duomo intorno alle 16.45. Questo per permettere a tutti i cavalieri di potersi esibire in via Mazzini prima dell’arrivo del buio.

Ma c’è stata anche una caduta: Elisabetta Sechi, dopo aver eseguito il suo numero alla perfezione, in piedi sul suo cavallo girata verso il pubblico, è scivolata a terra sbattendo testa e schiena. È ricoverata in osservazione all’ospedale San Martino ma per fortuna le sue condizioni non sono gravi.

Niente fischi come due giorni fa, questa volta in via Mazzini lo spettacolo c’è stato. E il pubblico ha risposto con applausi e grida di gioia dall’inizio alla fine. Più di un’ora di acrobazie, alcune da togliere il fiato.

La rivincita

Si prendono tutta la scena anche Alessio Cuccu, Carmen Murru e Anthony Maccioni: portano a casa un tre su tre da manuale. Anche per loro la domenica era stata amara: il terzetto era tra i cinque che non si era potuto esibire.

I numeri

Alberto Vacca, Emanuela Colombino e Andrea Piroddi regalano un tre su tre. Stessa cosa Graziano Pala, Marco Arca e Cristian Matzutzi. Applausi per lo stesso numero eseguito prima da Antonio Cuccu, Francesco Serra e Marco Serra e poi dalla pariglia composta da Francesco Castagna, Giuseppe Catapano e Giuseppe Frau. Subito dopo Antonio Giandolfi, Stefano Spiga e Salvatore Aru tentano la piramide ma non riescono. C’è poi il ponte tutto da incorniciare disegnato da Antonella Rosa, Andrea Concas e Federico Misura: in via Mazzini grida e applausi. E poco importa se la sabbia che viene sollevata dai cavalli finisce tra il pubblico: anche questo è Sartiglia.

Gli applausi

Poi gli applausi sono per Raimondo Carta, Andrea Cinus e Roberto Pau: al pubblico di via Mazzini regalano i due laterali in piedi. Poi ecco un boato di gioia: Giorgio Sanna, Andrea Manias e Paolo Faedda eseguono una verticale che lascia il pubblico senza fiato. Il tre su tre in piedi con il centrale girato e la gamba sollevata è firmato invece da Daniele Mattu, Alessio Piras e Cristian Sarais. Un altro tre su tre viene eseguito da Marco Cardias, Gianluca Manunza e Filippo Sechi. Stefano Concu, Francesco Salis e Samuele Vargiu ricevono tanti applausi per il loro due su due con le bandiere in mano.

Ma al pubblico piace anche il tre su tre di Gianfranco Manunza, Alessio Ricci e Daniele Cannea. Poi ecco il lancio delle rosette che bardano i cavalli. E anche la Sartiglia 2023 va in archivio.

