Si va avanti senza Egonu 

Quando il sorriso di Alessia Orro si spegne, non è mai un bel segnale per la Nazionale italiana di pallavolo, uscita delusa (a dir poco) dagli Europei. Il fuoco della polemica, che covava sotto la cenere sin dalla partita inaugurale all’Arena di Verona, è divampato quando l’ultimo pallone dell’Olanda è caduto nel campo italiano. L’oggetto, inutile dirlo, lo scarso utilizzo di Paola Egonu che ieri «pur ribadendo il proprio attaccamento alla maglia dell'Italia, ha concordato con il commissario tecnico e il presidente federale Manfredi di non partecipare al torneo di Lodz (Polonia) per prendersi un periodo di riposo». L’Italia va avanti, verso il torneo preolimpico, senza l’opposto e con la piana fiducia al progetto (lui usa spesso la parola “percorso”) del ct Davide Mazzanti, che pure è finito sul banco degli imputati per quello che è un piccolo fallimento.

La delusione

Il ct, con riferimento al 0-3 con l’Olanda che ha spinto le campionesse in carica giù dal podio europeo, ha parlato di una partita che le azzurre non hanno proprio giocato, non riuscendo a essere creative, propositive, originali, come lui le vuole. Molti hanno invece puntato il dito sullo scarso utilizzo di Paola Egonu, a favore della ventenne Ekaterina Antropova, appena naturalizzata. Un fatto che, a detta di Daniele Santarelli, coach campione di tutto (Scudetto e Coppa con Conegliano, Nations League ed Europeo con la Turchia), «fa sanguinare il cuore». Dal 16 al 24 settembre, al torneo preolimpico l’Italia sfiderà, nell’ordine, Corea del Sud, Slovenia, Thailandia, Colombia, Usa, Germania e Polonia, potendosi permettere al massimo un passo falso. Da sabato Orro e compagne saranno in ritiro a Cavalese. ( c.a.m. )

