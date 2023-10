Sì unanime del consiglio della Municipalità: «Urgente riqualificare le piazze di Is Bingias»  

«Piazza Alpini, piazza dei Bersaglieri e piazza dei Fanti meritano un volto nuovo». A chiederlo è la Municipalità di Pirri che durante l’ultimo Consiglio ha votato all’unanimità la proposta per la riqualificazione dei tre spazi a Is Bingias, ma che accende anche i riflettori sullo stato di abbandono su cui versa il quartiere.

«È importante si mettano a disposizione i 500mila euro che siamo riusciti a far mettere in bilancio dal Comune per Pirri, investendo sulla sicurezza stradale e in un intervento più ampio di rigenerazione urbana, come abbiamo già chiesto a febbraio del 2022 e di nuovo sollecitato lo scorso giugno. Chiediamo un intervento che possa realmente migliorare le condizioni del quartiere, valorizzandolo e accrescendone la vivibilità», afferma la presidente della Municipalità, Maria Laura Manca.

«Circa un mese fa abbiamo inviato alla Municipalità alcune proposte progettuali per la riqualificazione delle tre piazze, per capire insieme quali siano le più adatte alle esigenze del quartiere. Siamo in attesa di un loro riscontro, una volta ottenuto possiamo iniziare i lavori», precisa l’assessore all’Urbanistica Giorgio Angius. Per il presidente della commissione viabilità e ambiente di Pirri, Riccardo Cabras, ben venga il restyling di queste tre piazze, ma ricorda che «a Is Bingias ci sono anche altri lavori da fare». E aggiunge: «Le criticità purtroppo sono tante, come i marciapiedi privi di mattonelle e totalmente disastrati e le strade da riasfaltare. Peccato che dall’intervento siano state escluse piazza Massimo D'Azeglio, piazza Amari e piazza De Amicis, oggi in totale stato di degrado».

RIPRODUZIONE RISERVATA