Sì unanime all’ordine del giorno sul comparto unico 

Il Consiglio metropolitano ha approvato ieri all’unanimità l’ordine del giorno sul Comparto Unico, così come fatto già da tantissimi Comuni sardi. Presenti anche molti lavoratori della Città Metropolitana che hanno affollato la sala.

Si tratta di un ulteriore segnale verso la Regione sulla necessità che anche in Sardegna il personale degli enti locali abbia il medesimo inquadramento giuridico ed economico dei regionali. Ad oggi solo nell’Isola e in Sicilia i due comparti sono separati. «In realtà la Regione Sardegna ha già istituito il Comparto Unico da oltre diciassette anni con l'articolo 12 della Legge Regionale n. 9 del 2006 – spiega Pier Paolo Pia, coordinatore Rsu della Città Metropolitana – al quale non si è ancora dato attuazione, risultando la stessa Regione inadempiente a una propria legge».

Per questo le Rsu, con le rappresentanze dei Comuni metropolitani ed extrametropolitani e dei sindacati dei lavoratori degli enti locali, si sono organizzati per assistere al Consiglio Metropolitano. «Volevamo dare un segnale e ci siamo riusciti – dice Pia -, la Rsu della Città Metropolitana di Cagliari non può che esprimere la massima soddisfazione per la posizione unanime del Consiglio Metropolitano frutto del confronto tra le rappresentanze sindacali e l'amministrazione. Siamo soddisfatti anche per la grande e sentita partecipazione dei lavoratori degli enti locali che hanno seguito i lavori e si ringraziano le organizzazioni sindacali che lo hanno reso possibile».

