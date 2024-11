Si uccide dopo l’incidente 

Il tempo di raggiungere la casa di Su Tirialzu, pochi minuti di strada, e poi il fucile in mano e i pensieri che è difficile immaginare. Aveva appena avuto un incidente stradale e si era allontanato sconvolto dalla Provinciale 24. Si è tolto la vita in casa, con una fucilata. Stando alle indagini dei Carabinieri, l’uomo – 65 anni - poche ore prima di suicidarsi era rimasto coinvolto in un frontale sulla Sp 24, un incidente neanche particolarmente grave. Una storia assurda che non trova spiegazioni. È successo tutto nell’arco di un pomeriggio, tra la Provinciale 24, poco lontano da Sozza, dove è iniziata la tragedia, e la frazione di Su Tirialzu, a due passi da Padru. L’uomo era una persona mite, un ex operaio forestale che aveva già tagliato il traguardo della pensione. E la comunità di Padru è sconvolta, perché non si riesce a trovare una spiegazione a quanto è avvenuto ieri sera. Era una persona vitale che aveva davanti a sè una vita serena. In pensione, la casa ristrutturata, i figli con le loro famiglie, vicini e presenti nella sua esistenza. Eppure ieri è successo qualcosa che ha rotto tutti gli equilibri.

L’incidente

Il pensionato stava percorrendo la Sp 24 a bordo della sua utilitaria. All’altezza dell’incrocio della strada che porta nella frazione di Sozza è avvenuto il frontale. L’impatto c’è stato e le auto hanno riportato danni ingenti, ma nè il pensionato, nè la persona che era alla guida dell’altra auto hanno avuto bisogno di cure mediche urgenti. L’uomo ha visto l’altro automobilista salire sull’ambulanza diretta a Olbia. Non è escluso che abbia pensato di avere causato l’incidente, con tutte le conseguenze che erano sotto i suoi occhi, ma che, forse, il pensionato ha valutato in modo non corretto, aumentandone la portata. Potrebbe anche aver avuto paura per le ripercussioni sul piano delle sanzioni e dei provvedimenti delle forze dell’ordine, in particolare ritiro della patente e responsabilità per i danni. Aveva già avuto in passato un provvedimento simile, non grave. Il pensionato ha lasciato il luogo dell’incidente turbato e si è recato subito nella sua casa di Su Tirialzu. Qui è avvenuta la tragedia.

«Non capiamo»

Il sindaco di Padru, Antonello Idini commenta: «Siamo sconvolti, non riusciamo a capire che cosa possa essere successo. Questa persona era vitale, nessun segno di disagio, tutt’altro. È una tragedia inspiegabile».

RIPRODUZIONE RISERVATA