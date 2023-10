«Si trovi una soluzione immediata al problema degli indennizzi» 

Pescatori del Sulcis in fase organizzativa per l’attuazione dello stato di agitazione.

«Trovare una soluzione immediata per garantire ai pescatori gli indennizzi, per il fermo delle attività determinato dalle servitù militari». Lo chiede il settore agroalimentare dell’Unione delle cooperative che intende portare «la questione direttamente a Roma, affinché si trovi una soluzione con la massima celerità. Esprimiamo pieno sostegno e solidarietà ai lavoratori e alle imprese del territorio - ha detto Gennaro Scognamiglio, presidente dell’Unci agro alimentare – Non è accettabile che per ragioni burocratiche, legate a contenziosi tra il Ministero della difesa e personale al suo servizio o eredi dello stesso, si debba penalizzare gli operatori di un settore economico fondamentale, già notevolmente esposti ai problemi congiunturali e strutturali del comparto». Intanto Luciano Marica della Uila pesca fa una richiesta specifica: «Chiediamo che venga dichiarata la non pignorabilità dei conti degli indennizzi per le servitù militari». Ieri a Sant’Antioco si sono riuniti tutti gli armatori della marineria locale per la programmazione delle prossime mosse «in difesa di un diritto acquisito - ha detto Enrico Marangoni - e che non deve essere più messo in discussione da nessuno». (s. g.)

