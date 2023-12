Si tratta sulla tregua ma slitta il voto all’Onu 

New York. Israele e Hamas stanno conducendo negoziati “molto seri” per una nuova tregua sul terreno che consenta il rilascio di ostaggi israeliani e l’ingresso di aiuti umanitari a Gaza. Ne sono convinti gli Stati Uniti, mentre il Consiglio di sicurezza esamina una risoluzione in tal senso, presentata dagli Emirati e più volte emendata per evitare l’impasse di un veto americano. Il voto all’Onu è però slittato di un’altra giornata «per dare più tempo alla diplomazia», ha annunciato il presidente di turno del Consiglio, a quanto pare proprio su richiesta degli Usa. I colloqui tra le parti, ancora mediati da Qatar ed Egitto, si scontrano però sulle condizioni poste dalla fazione palestinese, che vorrebbe un cessate il fuoco duraturo, e sull’ostilità di Benyamin Netanyahu. «La guerra continuerà fino a che Hamas non verrà eliminato, fino alla vittoria», ha ribadito per l’ennesima volta il premier israeliano, smentendo l’apertura di martedì del presidente Isaac Herzog.

Il vertice

Il leader di Hamas, Ismail Haniyeh, è intanto arrivato al Cairo per discuterne con funzionari egiziani, dopo una prima tappa a Teheran. Al ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, Haniyeh ha assicurato che la sua organizzazione è pronta al cessate il fuoco, ma ha aggiunto che non lo negozierà finché Israele continuerà ad attaccare la Striscia di Gaza. «L’aggressione contro il popolo di Gaza da parte del regime sionista è senza precedenti», ha affermato. Secondo fonti israeliane alla Cnn, infatti, Israele e Hamas non sono affatto «vicini a un accordo finale al momento». In cambio del rilascio di tutti gli ostaggi ancora prigionieri nella Striscia - secondo il governo, 108 vivi e i corpi di altri 21 -, il gruppo armato avrebbe chiesto la liberazione dalle carceri israeliane di detenuti palestinesi di «peso maggiore» rispetto a quelli rilasciati nella prima tranche di scambi. Secondo altre fonti, sempre israeliane, Israele avrebbe invece presentato a Hamas la proposta per una pausa nei combattimenti di una settimana in cambio di 40 ostaggi. «Non giocheremo a questo gioco», ha avvertito l’esponente di Hamas Ghazi Hamad, ribadendo di puntare a un cessate il fuoco permanente e non a una tregua temporanea.

Palazzo di Vetro

Al Palazzo di Vetro intanto si lavora alla risoluzione che prevede appunto una «sospensione delle ostilità», nella formula che eviterebbe un nuovo veto degli Stati Uniti che non intendono dare fiato a Hamas. Per il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale Usa, John Kirby, sarebbe inoltre importante che nel testo ci fosse anche la condanna di Hamas. Posizione condivisa dal governo italiano. Peraltro, l’amministrazione Biden teme le ripercussioni di un conflitto prolungato sul voto del 2024 e, secondo il Washington Post, punterebbe a convincere Israele a passare almeno ad una fase meno intensa della guerra entro fine anno.

