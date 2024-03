Si trasferisce il presidente del Tribunale 

Il presidente del Tribunale di Tempio, Giuseppe Magliulo, ha chiesto e ottenuto il trasferimento al Tribunale dei Minori di Roma. Il magistrato, 65 anni, campano, era arrivato a Tempio nel marzo del 2018. Per sua scelta, quindi, chiude con due anni di anticipo il mandato in Gallura. Alla base della decisione del presidente, ragioni familiari che avrebbero imposto l’avvicinamento a Napoli. Magliulo, in un lungo post su Facebook, parla anche di una situazione insopportabile e di una decisione assunta dopo “sei anni di resistenza vissuta in assoluta solitudine”. Il magistrato parla anche della necessità di svolgere gli incarichi direttivi per un periodo limitato di tempo e scrive: «Fare il presidente di un Tribunale non deve essere considerato un punto di non ritorno». Sono note le tensioni con i vertici della magistratura sarda. Durante il mandato di Magliulo è stata avviato un radicale “risanamento” del Tribunale di Tempio, con un abbattimento (soprattutto nel penale) quasi completo dell’arretrato. (a.b.)

