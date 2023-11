Sì Torres, meriti il primato 

Torres 1

Ancona 0

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Dametto; Fabriani (36’ st Cester), Giorico (36’ st Masala), Mastinu, Verduci (31’ pt Liviero); Ruocco; Diakité (36’ st Kujabi), Fischnaller (24’ st Menabò). In panchina Garau, Pinna, Mandrelli, Lora, Nunziatini, Goglino, Sanat, Siniega, Petriccione. Allenatore Greco.

Ancona (4-3-3) : Perucchini; Barnabà (36’ st Mattioli) Cella Pellizzari Martina; Saco (18’ st Marenco), Gatto; Energe (18’ st Gavioli), Spagnoli (36’ st Kristoffersen), Cioffi. In panchina Vitali, Testagrossa, Peli, Agyemang, Clemente, Dutu, Radicchio, Basso. Allenatore Colavitto.

Arbitro : Bordin di Bassano del Grappa.

Rete : al 32’ st Ruocco.

Note : ammoniti Diakité, Saco, Idda, Ruocco, Cioffi, Mastinu, Martina, Cella, Cester. Recupero 4’ pt - 4’st. Spettatori 3.553 paganti.

Sassari. Rientra Liviero e la Torres ritorna al successo. Con l’esterno sinistro in campo la capolista ha sempre vinto. Lo fa anche contro l’ostico Ancona: al 32’ traversone proprio di Liviero a centro area dove Ruocco stoppa di petto e segna. Vittoria meritata per una gara dal solito copione: i rossoblù fanno la partita, l’avversaria si copre bene e agisce di rimessa senza essere pericolosa quasi mai. L’infortunio del debuttante Verduci alla mezz’ora anticipa l’ingresso di Liviero. Bravo il tecnico Greco a fare i cambi giusti dopo il vantaggio: più centrocampisti e l’ariete Menabò affiancato al centravanti Diakité per giocare anche coi lanci lunghi.

La cronaca

Nel primo tempo un quarto d’ora di fuoco e fiamme della Torres: al 3’ Diakité serve dal fondo per Rucco che in area prova a girarsi ma trova un difensore; al 7’ Mastinu stoppa dal limite ma conclude male; al 12’ incornata troppo angolata di Diakité; al 15’ siluro di Mastinu, il portiere ospite vola a respingere. L’Ancona non sfrutta al 28’ il rinvio sbagliato di Zaccagno sui piedi di Spagnoli, che stoppa male. L’arbitro (direzione mediocre) non vede il fallo di mano di Saco al 37’ sul palleggio in area del neo entrato Liviero. Nella ripresa Ruocco cerca il gol: prima una girata bassa intercettata da un difensore, poi una rovesciata un po’ fiacca perché pressato dall’avversario. Al 77’ traversone da sinistra di Liviero per Rucco che raccoglie e scatena il boato. Nel finale Mastinu meriterebbe il raddoppio ma al 92’ il portiere vola per togliere la palla dall’incrocio alla sua destra.

