Si torna in classe ma niente mensa 

Ritorno all’origine per la scuola media statale di Isili. Con il nuovo anno scolastico cominciato stamattina l’orario riprende con i consueti due rientri pomeridiani ma senza il servizio mensa, attivo fino allo scorso giugno. Una variazione introdotta quasi dieci anni fa grazie a un accordo tra famiglie che si sono attivate per consentire ai ragazzi di trattenersi a scuola senza ritornare a casa per la pausa pranzo, e il benestare della scuola. Un servizio che quest’anno non può essere attivato: le famiglie interessate non hanno trovato un accordo.

Secondo la norma, la scuola ha un tempo prolungato di 36 ore settimanali con due rientri pomeridiani previsti per il martedì e il giovedì. Una situazione questa sulla quale nulla ha potuto l’istituto né il Comune, che l'anno scorso ha sostenuto le famiglie garantendo il trasporto gratuito degli studenti dalla scuola alla mensa e la concessione degli spazi della refezione, nel plesso che ospita asilo nido, scuola materna e primaria.

Famiglie divise

Questa nuova realtà ha diviso l’opinione delle famiglie dei ragazzi che frequenteranno la scuola media, molti dei quali arrivano dai paesi vicini come Serri, Escolca, Gergei, Nurallao e dovranno fare i conti con i tempi ridotti a disposizione per consumare il pasto e fare ritorno a Isili per l’orario pomeridiano.

«Abbiamo perso un servizio fondamentale per i nostri ragazzi», commenta Monica Erbì, una mamma. «La mensa dovrebbe essere la normalità», concorda un’altra, Francesca Desogus: «Si parla di conciliazione tra i tempi di lavoro e quelli della famiglia ma poi i fatti sono questi. Il Comune dovrebbe attivarsi per i ragazzi delle medie così come ha fatto per la scuola primaria».

Ma non per tutti la mensa è la soluzione migliore: «Il tempo prolungato – sostiene Enrico Melis, un papà – si dovrebbe fare senza interruzioni, magari mangiando un panino a scuola. Ci sarebbe un risparmio per le famiglie e anche per il Comune sul servizio di scuolabus».

Appalto

Intanto proprio in questi giorni è andato in appalto il progetto per realizzare una mensa scolastica. «Grazie ai fondi del Pnrr – ricorda il sindaco Luca Pilia – avremo questa nuova struttura e potremo forse cambiare il futuro della nostra scuola»

La scuola ha disposto l’ingresso alle 8,15 e l’uscita alle 13,35 dal lunedì al sabato e il martedì e giovedì il rientro dalle 15 alle 17.

RIPRODUZIONE RISERVATA