Si torna ai decreti Salvini, la Lega esulta  Ma Fratelli d’Italia spegne l’entusiasmo 

La Lega esulta e si intesta il merito del cambio di passo del Governo contro l'immigrazione illegale: il primo sì del Senato al decreto migranti, dopo i forti dissapori di mercoledì, per Via Bellerio, sancisce il ritorno dei decreti Salvini.

Subito dopo il voto il sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni, festeggia nella buvette di Palazzo Madama, felice di aver portato a casa un testo che per la Lega e il suo elettorato significa moltissimo. Ma Fratelli d'Italia non ci sta e frena ruvidamente l'entusiasmo leghista, ricordando come la stretta voluta dal partito di Salvini, alla fine, sia stata molto ridimensionata. Nessuno in maggioranza vuole creare un caso, ma nel partito di Giorgia Meloni si rileva che le misure approvate, seppure ferme e nette, sono «inattaccabili». Un modo gentile ma deciso per ricordare alla Lega che su questo provvedimento non vi saranno rilievi del Quirinale, a differenza di quanto accadde in occasione dei provvedimenti licenziati dal governo gialloverde, quando il Capitano era il titolare del Viminale.

