Si toglie la vita in carcere dopo l’arresto 

Sabato l’arresto per un furto su un’auto. Ieri pomeriggio la tragedia: Massimiliano Pinna, 32 anni, si è tolto la vita nel carcere di Uta. «Se avesse avuto un posto dove scontare i domiciliari e soprattutto se fosse stato seguito da una comunità o da una struttura specializzata per combattere la tossicodipendenza sicuramente tutto questo non sarebbe accaduto», è il grido di dolore della sua legale, Miriam Monni. E così la società si trova a piangere una vittima di un sistema che non riesce più a occuparsi di tutte le persone che combattono con dipendenze o con problemi psichici: e il carcere, spesso, è la soluzione peggiore.

La disperazione

Una vicenda triste quella di un giovane che sembrava aver sconfitto la tossicodipendenza grazie a un percorso di recupero e al lavoro ma che alle prime difficoltà è ricaduto nel baratro perché poco assistito. Fino alla tragica scelta di ieri, dettata probabilmente dalla disperazione e dalla solitudine. Pinna, nella notte tra venerdì e sabato, è stato sorpreso dagli agenti della squadra volante nella zona di san Benedetto. Ha cercato di allontanarsi e una volta bloccato, e perquisito, i poliziotti hanno capito il perché del suo atteggiamento: aveva delle forbici, e nello zaino, vari documenti, carte di credito ed altri effetti riconducibili a un’altra persona. Si è così scoperto che erano stati rubati da un’auto, ritrovata con il vetro anteriore in frantumi. Pinna, con alcuni precedenti, è stato arrestato con le accuse di furto aggravato su autovettura e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo alcune ore è stato accompagnato in Tribunale per il processo per direttissima. «Ha chiesto di essere portato in carcere», sottolinea la sua legale, «perché non aveva alcun domicilio». Il giudice ha disposto la custodia cautelare nel penitenziario di Uta.

Il buio

Quanto accaduto nei tre giorni successivi non si sa. Probabilmente la solitudine (il 32enne non ha familiari con cui ha legami e la compagna si è dovuta allontanare dopo che è ripiombato nell’incubo della dipendenza da sostanze stupefacenti) e il buio davanti a lui lo hanno fatto precipitare fino alla decisione di togliersi la vita. Quando ieri gli agenti si sono accorti di quanto fosse accaduto, i soccorsi sono stati inutili. «Non doveva finire così», aggiunge distrutta dal dolore l’avvocata. «Nel 2019 aveva seguito un percorso di reinserimento in una comunità. Aveva trovato un lavoro e una compagna. Aveva dei progetti. Alla prima difficoltà non ha avuto un sostegno adeguato dalle istituzioni ed è ricaduto nella tossicodipendenza. Quando è potuto tornare in comunità era troppo tardi. Una tragedia che deve far riflettere».

I sindacati

«Continua la tragica conta dei morti in carcere e di carcere: 28 suicidi fra i detenuti e 3 fra gli appartenenti al corpo di polizia penitenziaria», dichiara Gennarino De Fazio, segretario generale della Uil Pa della Polizia Penitenziaria. «Siamo davanti a una crisi inarrestabile, un’emergenza senza precedenti, tra sovraffollamento detentivo, carenza di operatori e limiti strutturali, d’equipaggiamento e organizzativi».

