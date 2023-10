Si suicida in diretta  

Si è suicidato in diretta su TikTok, mentre migliaia di follower lo stavano seguendo. Martedì sera, un giovane di 23 anni, conosciuto sui social con il soprannome di Inquisitor Ghost, si è tolto la vita. In tantissimi hanno chiamato il 118 e i carabinieri per cercare di soccorrerlo. Alle forze dell’ordine sono arrivate molte chiamate, anche dall’estero, ma non c’è stato nulla da fare. Il giovane sarebbe stato vittima di cyberbullismo dopo le accuse di una diciassettenne conosciuta sui social.