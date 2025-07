Si suicida il ministro dei Trasporti destituito da Vladimir Putin 

Mosca. Un colpo sparato con la pistola che due anni fa aveva ricevuto in premio per i servizi speciali resi nel garantire la sicurezza dei cittadini. Così si sarebbe suicidato, in un parcheggio isolato all’estrema periferia di Mosca, il ministro dei Trasporti russo Roman Starovoit, di cui solo alcune ore prima era stata annunciata la rimozione da parte del presidente Vladimir Putin. Nessuna spiegazione è stata data per l’improvviso siluramento. Ma diversi media mettono in relazione la decisione di Putin e il suicidio con un presunto coinvolgimento di Starovoit in un’inchiesta per frode nella regione di Kursk, di cui era stato governatore fino a 14 mesi fa.

Lo scorso aprile era stato arrestato il successore di Starovoit nella carica di governatore, Alexei Smirnov. E il quotidiano del mondo imprenditoriale Kommersant scrive che lo stesso Smirnov e altri indagati avrebbero testimoniato contro Starovoit, il quale avrebbe potuto essere fermato per essere interrogato questa sera stessa. Gli investigatori ipotizzano la sottrazione di fondi per almeno un miliardo di rubli (circa 11 milioni di euro) nei finanziamenti per i lavori di costruzione di barriere difensive nella regione frontaliera, poi parzialmente invasa dalle truppe ucraine a partire dall’agosto del 2024, tre mesi dopo che Starovoit aveva lasciato il suo incarico di governatore per assumere quello di ministro dei Trasporti.

Al posto di Starovoit, che aveva 53 anni, è stato nominato quale ministro a interim il suo vice Andrei Nikitin, ricevuto da Putin. In Ucraina, intanto, l’avanzata delle truppe russe dal Donbass si estende verso occidente, secondo Mosca, che ha rivendicato la conquista del primo villaggio nella regione di Dnipropetrovsk.

